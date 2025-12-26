Эксперт: что готовят ВСУ для России в новогоднюю ночь

«Естественно, они постараются по центральным районам страны, по Москве, Санкт-Петербургу для того, чтобы создать панические настроения. В первую очередь, конечно, они могут ударить по приграничным районам, поскольку там легче собрать отряд беспилотников для атаки роем. Беда в том, что они могут атаковать именно гражданские объекты. К сожалению, ВСУ уже делали подобное. Но наши ПВО отражают атаки, практически 95% беспилотников мы уничтожаем. Поэтому, я думаю, что и дальше те задачи, которые стоят перед российской противовоздушной обороны, будут выполняться. Тем более, что идет постоянное совершенствование системы управления и технического оснащения наших войск ПВО», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.