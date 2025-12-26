Эксперт: что готовят ВСУ для России в новогоднюю ночь

В Волгоградской области российские силы противовоздушной обороны ночью 26 декабря перехватили 34 беспилотника ВСУ. Это стало рекордным количеством дронов военных киевского режима, сбитых в регионе с начала специальной военной операции.
Массированная воздушная атака на объекты гражданской инфраструктуры региона началась около полуночи.
«Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», — сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
В Министерстве обороны России сообщили, что в регионе ночью дежурными средствами ПВО перехвачены 34 беспилотных летательных аппарата.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 — над территорией Волгоградской области, 23 — над территорией Ростовской области, 5 — над территорией Калужской области, 5 — над территорией Республики Крым, 3 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, 3 — над акваторией Черного моря, 2 — над территорией Белгородской области, 1 — над территорией Воронежской области, 1 — над акваторией Азовского моря.
Тайная договоренность
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail предположил, что между Украиной и Россией может быть некая договоренность об ограничении ударов в новогоднюю ночь.
«В ночь с 31 декабря на 1 января я допускаю такой сценарий. Это может быть такая негласная договоренность, которую могли решить через американских посредников. К примеру, в течение 12 часов воздержаться от массированных ударов. Теоретически это возможно. Если таких подходов не будет, это будет говорить о том, что киевский режим в пал состояние агонии, не готов ни на какие компромиссы и что Украина настроена на жесткую эскалацию боевых действий», — сказал собеседник издания.
Сокращение ударов
По словам Кнутова, сокращение атак ВСУ с помощью беспилотников по российским регионам может говорить о двух причинах. Первая — удары Вооруженных сил России по Одесской области дали очень хорошие результаты. Он уточнил, что российские войска смогли уничтожить сборочные цеха и места доставки, куда натовские корабли привозят комплектующие для беспилотников ВСУ.
«Второй сценарий — они копят эти беспилотники, чтобы как раз ударить на новогодние праздники и испортить их нашему населению. Чтобы люди были недовольны, высказывали это руководству страны и говорили: “давайте заключать мир на украинских условиях, мы готовы на капитуляцию”. Такой подход достаточно наивный, но все же он доминирует в кабинетах киевского режима», — отметил военный эксперт.
Могут ударить по площадям
Кнутов не исключил, что боевики киевского режима в новогоднюю ночь могут совершить удары прямо по площадям город, где могут проходить народные гуляния в Новый год.
«Естественно, они постараются по центральным районам страны, по Москве, Санкт-Петербургу для того, чтобы создать панические настроения. В первую очередь, конечно, они могут ударить по приграничным районам, поскольку там легче собрать отряд беспилотников для атаки роем. Беда в том, что они могут атаковать именно гражданские объекты. К сожалению, ВСУ уже делали подобное. Но наши ПВО отражают атаки, практически 95% беспилотников мы уничтожаем. Поэтому, я думаю, что и дальше те задачи, которые стоят перед российской противовоздушной обороны, будут выполняться. Тем более, что идет постоянное совершенствование системы управления и технического оснащения наших войск ПВО», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.