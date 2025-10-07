Эксперт: Канада и Эстония выделяют 4 млн долларов для обучения мошенников, что это изменит

В военном телеграм-канале появилась новость, что Эстония совместно с Канадой собираются выделить Украине более 4 млн долларов (330 млн рублей) на спонсирование мошенников. По их данным, эти деньги будут потрачены на проведение тренингов по повышению киберграмотности среди украинцев, а также на обучение тех, кто будет обзванивать россиян с целью выманить деньги. Как сообщает источник, в сентябре в Киеве уже прошел первый этап подготовки.
Правозащитница Екатерина Дуб спрогнозировала для ВФокусе Mail, что такой подход изменит для россиян, а также рассказала, какая ситуация с мошенниками сейчас на Украине.
«Украинские call-центры не прекращают и не прекращали свою работу и без Эстонии и Канады. Сейчас они плодотворно и в промышленных масштабах обманывают россиян — на Украине больше ста call-центров, которые обманывают русских. Они находятся, в основном, в Одессе, Харькове и Днепре и Киеве. Мошенники сделали из своей работы некий культ — выкладывают видео в TikTok, показывают свои лица, зазывают на работу. Если один call-центр закрывается, открывается другой. Это не прекращается», — рассказала журналист Екатерина Дуб.
По ее словам, мошенник — полноценная профессия на Украине. На данный момент там продаются франшизы с мошенническими call-центрами — у нас можно купить кофейню, а у них готовую фабрику по обзвону, уточняет Екатерина.
«Вложение миллионов в украинских мошенников ничего не изменит, так как они, к сожалению, и так все умеют. У них постоянно проходят тренинги, на которых мошенников и кибермошенников обучают обкрадывать российских пенсионеров. Без Эстонии и Канады эти call-центры работают бесперебойно уже больше десяти лет. Летом этой деятельностью занимаются школьники, которые относятся к этому как к подработке. Так как там большие текучки, берут всех», — заключила правозащитница Екатерина Дуб.