Эксперт: для каких целей ЕС хочет создать пост спецпосланника по Украине и кто его займет

«Если этот спецпредставитель ЕС по Украине скажет, что Европе необходимо вести переговоры с Россией, потому что без нее закончить этот конфликт невозможно и нужно выполнять требования Москвы, то, конечно, наша страна пойдет с ним на контакт. Мы будем использовать его для того, чтобы он оказывал давление на Киев для достижения компромисса. Однако если это будет просто очередной человек, который, занимая высокий пост, окажется еще одним проводником русофобской политики еврочиновников и элит ЕС, тогда, возможно, контакты будут исключительно минимальные в рамках сохранения каких-то каналов связи», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.