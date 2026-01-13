Эксперт: для каких целей ЕС хочет создать пост спецпосланника по Украине и кто его займет

«Высокопоставленный чиновник сообщил, что создание этой должности уже получило широкую поддержку Совета и высокопоставленных лидеров ЕС», — говорится в публикации Politico.
По информации издания, идею о создании должности спецпосланника ЕС по Украине выдвинул в прошлом году президент Финляндии Александр Стубб, который также предложил свою кандидатуру на этот пост.
Politico подчеркивает, что против соответствующей инициативы выступает глава евродипломатии Кая Каллас.
Показать субъектность ЕС
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что должность спецпосланника ЕС создается с одной стороны в пику США в качестве демонстрации того, что теперь европейцы будут предметно заниматься Украиной и поддерживать ее не только путем каких-то общих решений, но и назначив специального представителя.
«То есть это некая заявка на субъектность Евросоюза. Вероятно, занять эту должность может бывший чиновник, для него этот пост будет некой синекурой, где он может себя зарекомендовать как политик уже общеевропейского уровня. Это может быть и Стубб, но после отставки, может быть и кто-то из других политиков, например, из Германии. Кто угодно может занять этот пост. Даже президент Франции Эммануэль Макрон после того, как он покинет пост президента Франции», — сказал собеседник издания.
При этом политолог пояснил, что Каллас выступает против создания такой должности, поскольку видит конкуренцию.
«Она же сейчас возглавляет европейскую дипломатию и обладает некой монополией, как главный русофоб Европы. А тут вдруг появится какой-то спецпредставитель по Украине, который может вести дипломатическую игру самостоятельно и тоже от имени Евросоюза. Каллас видит в этом опасность для своей карьеры», — уточнил эксперт.
Зависит от позиции
Безпалько отметил, что Россия пойдет на контакт с любым европейским чиновником, но только если это будет соответствовать заявленным интересам, целям и задачам нашей страны.
«Если этот спецпредставитель ЕС по Украине скажет, что Европе необходимо вести переговоры с Россией, потому что без нее закончить этот конфликт невозможно и нужно выполнять требования Москвы, то, конечно, наша страна пойдет с ним на контакт. Мы будем использовать его для того, чтобы он оказывал давление на Киев для достижения компромисса. Однако если это будет просто очередной человек, который, занимая высокий пост, окажется еще одним проводником русофобской политики еврочиновников и элит ЕС, тогда, возможно, контакты будут исключительно минимальные в рамках сохранения каких-то каналов связи», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.