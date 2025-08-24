21 августа Верховная Рада приняла закон № 13273 «Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа». В документе прописаны аспекты государственной политики памяти, в частности, определены понятия «национальная память», «рашизм», «война за Независимость Украины». Причем датой начала последней принято считать 19 февраля 2014 года. Напомним, в этот день, в Киеве произошли столкновения на майдане, а Служба безопасности Украины начала антитеррористическую операцию по всей стране.
Согласно закону, Украинский институт национальной памяти (УИНП) наделяется особыми полномочиями, в частности, он провозглашается центральным органом исполнительной власти. Также документом внедряются жесткие правила переименования географических объектов в рамках политики декоммунизации.
Кроме того, законом вводится государственная цензура и закрепляется единственно верная, по мнению Киева, точка зрения на исторические события. Причем, любое несогласие с официально признанной версией будет истолковываться как «антиукраинская пропаганда» со всеми вытекающими последствиями. Решать, какие исторические события или личности заслуживают внимания, а какие нет, будет решать УИНП.
Новые термины, такие как «рашизм», не имеют четких юридических границ, поэтому существует риск их использования для давления на СМИ и общественные движения, если те посмеют не согласится с навязываемой киевским режим интерпретацией исторических событий, а также внедрения тотального контроля.
По словам главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, такое решение выглядит вполне ожидаемым, учитывая откровенно пронацисткий вектор украинской политики.
«Подобного рода законы уже принимались в странах Балтии, кроме того, имели место случаи подобного рода рецидивов в Восточной Европе. Это связано с попыткой вырезать из истории позитивные страницы советского социалистического прошлого, такие как Победа во Второй мировой, выход в космос, создание современной промышленности, и заменить их черными мифами», — сказал Мендкович.
По словам эксперта, такие меры предпринимаются Киевом, чтобы ликвидировать возможную левую идеологию и исключить возможность позитивных трактовок совместного существования, строительства цивилизации совместно с Россией и русскими.
«Это неприкрытый идеологический конструкт, который 30 лет насаждался пропагандой под знаменами антикоммунизма, антиколониализма, но реально выражающийся в примитивной русофобии, направленной на решение актуальных политических задач. А если пропаганда не работает, если убеждение слишком слабое и противоречит фактам, значит нужные идеи заколачиваются в голову молотком или топором», — заключил он.