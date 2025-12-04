Эксперт: для чего Макрон призвал ввести зимний мораторий на удары по энергосистеме Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период. Об этом он сообщил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — сказал французский лидер.
Он также выразил надежду, что Китай сможет «присоединиться к этому призыву» и объединить усилия с европейскими государствами для сохранения стабильности и международного права.
Кроме того, Макрон отметил, что украинский конфликт представляет угрозу для безопасности Европы, призвав КНР использовать свое влияние для того, чтобы поспособствовать достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН.
Уже устанавливали
Мораторий в России и на Украине на удары по энергетическим объектам действовал на протяжении 30 дней с 18 марта текущего года.
Российский лидер Владимир Путин тогда говорил, что Киев больше 100 раз нарушал соответствующие ограничения. В Кремле объясняли атаки «тотальной бесконтрольностью» со стороны ВСУ. При этом в Киеве отрицали удары по энергетическим объектам.
Тогда же постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что прекращение огня на Украине пока «нереалистично», так как Киев не соблюдал мораторий.
Россия не пойдет на такой шаг
Политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил, что уже были попытки моратория, однако военные киевского режима неоднократно нарушали его.
«России этого не нужно. Тем более что Макрон говорит об одностороннем порядке, который якобы должна соблюдать Москва. Он с ума, что ли, сошел. Нет вообще никакого смысла в остановке таких ударов и повторении прошлого», — сказал собеседник издания.
Причем, как считает эксперт, Киев никак не сможет воспользоваться такой ситуацией, даже если подобный мораторий примут, «но его 100 процентов не будет, если только после капитуляции Украины».
Пытается казаться значимым
По словам Дудчака, подобным заявлением Макрон пытается казаться значимым на международной арене и для жителей внутри Франции.
«На самом же деле он является некомпетентным и непопулярным политиком у себя на родине. Другие европейские лидеры могут поддержать его инициативу, но нам-то какая разница, что они там предлагают. Европу и Зеленского уже бортанули американцы, не пожелав даже время на них тратить после переговоров в Москве», — добавил политолог.
Критическая ситуация
Эксперт отметил, что на сегодняшний день на Украине сложилась критическая ситуация в энергетической сфере. На нее повлияли и удары Вооруженных сил России, и сложившийся коррупционный скандал в стране.
«Крик Макрона доказывает, что сейчас на Украине самая настоящая катастрофа в энергетической сфере. Если дальше так будет продолжаться, то дальше можно будет ждать конец для всей страны — погасят свет, выключат воду, не будет отопления», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.