Эксперт: для чего Британия размещает у себя ядерное оружие США

Гипотетический ядерный удар по Лондону может привести к масштабным людским потерям и разрушениям. О последствиях удара межконтинентальной баллистической ракеты вроде российского «Тополя» сообщило Daily Express.
Автор материала напомнил, что на британскую базу ВВС в графстве Саффолк привезут ядерное оружие Соединенных Штатов. По его словам, из-за этого Британия окажется «на переднем крае» в случае открытого конфликта между Москвой и Вашингтоном. Территория Соединенного Королевства может стать целью для ядерного удара.
В отчете «Движения за ядерное разоружение» предположили, что попадание боеголовки МБР «Тополь» или «Тополь-М» в центр Лондона может привести к гибели миллиона человек. В эпицентре взрыва температура достигнет миллиона градусов Цельсия, а отдельные пожары могут вызвать огненную бурю, которая поглотит кислород.
Отмечается, что примерно в 11 километрах от эпицентра люди могут получить сильные ожоги. При этом на расстоянии до 17 километров от взрыва будет также много пострадавших. Такие последствия станут «непосильной нагрузкой для медицинской системы Великобритании».
У Британии нет своего ядерного оружия
Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail отметил, что Великобритания на сегодняшний день имеет только американское ядерное оружие. По его словам, оно даже есть на британских подводных лодках, на борту которых обязательно находится офицер США, отвечающий за это оружие.
«Великобритания сейчас имеет только американское оружие. Атомные подводные лодки, которые стоят на вооружении Военно-морских сил Британии, несут на своем борту такие ракеты. Также там всегда находится военно-морской офицер США, в чьи обязанности входит разрешение на запуск межконтинентальных баллистических ракет. В Соединенном Королевстве разработки ядерного оружия уже давно прекращены», — сказал собеседник издания.
Считают, что так безопаснее
По словам военного эксперта, Лондон считает, что размещение на своей территории американского ядерного оружия укрепляет их безопасность. Однако в планах США это означает совсем другое.
«Великобритания полагает, что таким образом она укрепляет свою безопасность. Однако в планах США Великобритания является инструментом в противостоянии с Российской Федерацией. Со времен холодной войны Соединенные Штаты размещают ядерные склады на территории Европы», — сказал он.
Следующий шаг — Tomahawk
Леонков добавил, что следующим шагом со стороны США будут поставки крылатых ракет Tomahawk Великобритании. Причем, с ядерной боевой частью.
«Даже если говорить о крылатых ракетах, например, Tomahawk, которые могут иметь ядерное боеголовку. Они всегда хранятся отдельно от самих ракет. Когда США будет размещать Tomahawk на территории Европы, то рядом обязательно будут склады с ядерными боеголовками. Я думаю, что следующим шагом будет размещение крылатых ракет Tomahawk на территории Великобритании, но только тогда, когда будет сделано необходимое количество наземных пусковых установок», — сообщил собеседник ВФокусе Mail.