Эксперт: для чего Британии сталкивать Россию и Турцию

Эксперт также заявил, что последовательность атак на суда в Черном море может подтвердить его опасения. Карагюль также добавил, что Украина была «выдвинута против России» и фактически стала жертвой конфликта. Он считает, что если ее ресурсов окажется недостаточно, следующими могут стать Польша и страны Восточной Европы, а это уже приведет к формированию широкого восточного фронта — от Северного до Эгейского моря.