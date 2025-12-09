Эксперт: для чего Британии сталкивать Россию и Турцию

Ранее турецкое Управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Черном море, но необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По информации высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала украинским службам безопасности жесткий сигнал в связи с произошедшим.
Ибрагим Карагюль отметил, что одной из главных угроз для Анкары является стремление стран Европы переложить противостояние с Россией на Турцию. По его словам, складывается впечатление, будто удары наносятся «от имени Украины и от имени России», что создает риск вовлечения обеих стран в прямую конфронтацию.
«В Европе и особенно в Великобритании уже предпринимаются шаги в этом направлении», — сказал он.
Эксперт также заявил, что последовательность атак на суда в Черном море может подтвердить его опасения. Карагюль также добавил, что Украина была «выдвинута против России» и фактически стала жертвой конфликта. Он считает, что если ее ресурсов окажется недостаточно, следующими могут стать Польша и страны Восточной Европы, а это уже приведет к формированию широкого восточного фронта — от Северного до Эгейского моря.
Лондон устроит любой конфликт
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Великобританию устроит любой конфликт между Россией и Турцией. Главная задача Лондона — ослабить Москву.
«Стратегия Лондона исторически строится на том, что он воюет против своих врагов чужими руками. В данном случае он стремится использовать Турцию для ослабления влияния России и захвата определенных экономических активов на постсоветском пространстве», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что конфликт на Украине является классическим примером — «стравливание славянских народов с целью их ослабления и последующей их колонизации и захвата их территорий».
Столкновение маловероятно
Мендкович напомнил, что конфликт между Россией и Турцией маловероятен, поскольку отношения между двумя странами сейчас находятся не в худшем периоде. При этом он сообщил, что Москва и Анкара будут стремиться избежать подобного сценария, поскольку они настроены на то, чтобы сохранять торгово-экономические связи и развивать взаимовыгодный бизнес.
«На текущий момент для России Турция является одним из транспортных хабов в вопросах энергоресурсов и ряда других товаров. Ее услугами пользуются многие европейские страны, обходящие антироссийские санкции, которые, причем, вводили их же правительства. Я думаю, что в Анкаре это также понимают и не стремятся терять доход», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.