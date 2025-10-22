Эксперт: для чего боевики ВСУ отравляют воду, сбрасывая в нее погибших

«Они отравляют воду по простой причине — чтобы после них выжженная земля оставалась, чтобы никто там не смог жить, пользоваться чистой водой и так далее. А почему они сжигают села, когда отходят, даже если их Российская армия не расстреливала? По этой же простой причине. Это бандеровская идеология — не доставайся же ты никому», — сказал собеседник издания.