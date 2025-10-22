Солдаты Вооруженных сил Украины в Приволье Днепропетровской области расправлялись с несогласными мирными жителями, а их тела бросали в колодцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмового отделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Фаер.
«Противник зачастую пытал мирное население, не согласное с режимом, и в колодцы всех пускали», — сказал он.
По словам командира, эти действия позволяли им решать сразу ряд задач, в том числе и отравление воды. Он отметил, что во всех населенных пунктах украинская армия при бегстве старается отравить воду.
Кроме того, Фаер добавил, что боевики ВСУ в Приволье заставляли местных жителей копать окопы, рыть траншеи при создании укрепрайонов, опорников.
Военнослужащий подчеркнул, что при отходе из села украинские войска пытались прикрываться оставшимися в населенном пункте гражданскими, чтобы обеспечить себе безопасность. По словам командира, из-за этого российские бойцы изменили тактику ведения боевых действий.
Бандеровская идеология
Военный эксперт Виктор Литовкин специально для ВФокусе Mail рассказал, что подобное поведение для украинских боевиков является нормой. По его словам, на месте каждого населенного пункта солдаты Вооруженных сил Украины оставляют выжженную землю.
«Они отравляют воду по простой причине — чтобы после них выжженная земля оставалась, чтобы никто там не смог жить, пользоваться чистой водой и так далее. А почему они сжигают села, когда отходят, даже если их Российская армия не расстреливала? По этой же простой причине. Это бандеровская идеология — не доставайся же ты никому», — сказал собеседник издания.
Происходит повсеместно
Военный эксперт пояснил, что достаточно одного трупа в воде, чтобы она стала непригодной. Для этого украинские боевики используют не только тела погибших людей, но и трупы животных.
«Достаточно лишь трупа в воде, чтобы она стала непригодной для питья. Причем они же не только трупы людей бросают туда, но и животных и так далее. Они же не убирают ничего, в результате от трупов заражается и земля тоже», — отметил Литовкин.
Он добавил, что украинские военные занимаются подобным по всей линии боевого соприкосновения, а не на каких-то отдельных участках.
«Это происходит повсеместно, на всей линии боевого соприкосновения. И даже на тех участках, которые они захватывали», — отметил он.
Запугивают людей
Военный эксперт также сообщил, что боевики Вооруженных сил Украины пытают мирное население для того, чтобы запугать людей. По его словам, вся власть в украинском государстве держится на страхе.
«Это простая вещь — для нагнетания страха, для запугивания людей. Вся власть бандеровцев на Украине держится на страхе. Они ловят этих несогласных, отправляют в войска для того, чтобы пополнить силы, с одной стороны, а с другой стороны — показать свою власть, чтобы люди боялись их», — подчеркнул собеседник издания.
17 октября Министерство обороны РФ сообщало, что российские группировки войск за несколько дней освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Уточнялось, что на Харьковском направлении ВСУ были выбиты из Тихого, Боровской Андреевки и Песчаного Харьковской области.
Кроме того, российские военные освободили населенные пункты Московское, Балаган и Новопавловка Донецкой Народной Республики, а в Днепропетровской области — Алексеевку и Приволье.