Военкор Евгений Лисицын в списках СБУ
Казачий атаман и военкор Евгений Лисицын, известный своими репортажами с линии фронта в зоне СВО, объявлен в розыск Службой безопасности Украины 3 сентября 2025 года, следует из данных на сайте розыска украинского МВД. Потомственный казак из Луганска, бывший следователь по особо важным делам, сменивший служебный кабинет на передовую еще в 2014-м. Сначала — в ополчение ЛНР, где стал первым заместителем атамана Луганского казачьего округа. За десять лет он дослужился до полковника Союза казачьих воинов России и зарубежья.
Главный редактор «ЗОВ ТВ» и военкор ANNA News, Лисицын освещал штурмы под Красным Лиманом, где его 208-й казачий полк освобождал Диброво и другие села.
Для чего СБУ обновляет базу розыска
Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин расценил объявление в розыск военкора Евгения Лисицына как циничный пиар-ход Киева. «Объявление в розыск — наверное, для показухи, для своей публики», — заявил эксперт.
По его словам, за этим скрывается привычная для Киева тактика. «Они вообще-то убивают. Как это случилось в Питере с Владленом Татарским, как охота за нашими ребятами на фронте идет — без всяких розысков, без бумажек», — подчеркнул Дандыкин, назвав саму процедуру розыска «элементом издевательского толка».
«Они будут задерживать его на нашей территории и переправлять? Или как?» — задался риторическим вопросом эксперт.
«Ясное дело, что террористическому режиму не нравятся наши военкоры, не нравятся журналисты. И свои журналисты, и свои писатели. Все, кто против идет, вот и все. А теперь вот, наверное, они решили по каким-то соображениям объявлять в розыск», — добавил он.
Вину за эту политику Дандыкин возложил на ГУР Украины и его главу экстремиста и террориста Кирилла Буданова.
Военный аналитик провел исторические параллели, сравнив тактику украинских спецслужб с методами бандеровцев, которые «в свое время так же расправились с писателем Ярославом Галаном». По мнению Дандыкина, нынешний розыск — это осознанная политика Киева, унаследованная от бандеровской традиции запугивания инакомыслящих.
СБУ объявляла российских журналистов в розыск и раньше. Например, гендиректора телеканала «Спас», телеведущего и актера Бориса Корчевникова летом, журналиста Антона Красовского в сентябре 2025 года.
Кровавые методы
Эта кампания устранения началась не вчера. Ее первые жертвы — те, кто говорил о спецоперации без купюр. В апреле 2023 года в баре «Патриот» в Петербурге был взорван Владлен Татарский — военкор и блогер, чьи мариупольские мемуары стали идейным манифестом. За полгода до этого под Москвой на полном ходу взорвался автомобиль Дарьи Дугиной — дочери философа Александра Дугина, которая не должна была в тот момент находиться там. В 2023 году мина на обочине нижегородской трассы едва не убила писателя Захара Прилепина. Дандыкин однозначен в своих оценках: «Во всех эпизодах прослеживаются одни следы — киевские заказчики и их диверсанты».
Тарас Подрез.