Эта кампания устранения началась не вчера. Ее первые жертвы — те, кто говорил о спецоперации без купюр. В апреле 2023 года в баре «Патриот» в Петербурге был взорван Владлен Татарский — военкор и блогер, чьи мариупольские мемуары стали идейным манифестом. За полгода до этого под Москвой на полном ходу взорвался автомобиль Дарьи Дугиной — дочери философа Александра Дугина, которая не должна была в тот момент находиться там. В 2023 году мина на обочине нижегородской трассы едва не убила писателя Захара Прилепина. Дандыкин однозначен в своих оценках: «Во всех эпизодах прослеживаются одни следы — киевские заказчики и их диверсанты».