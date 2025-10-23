Эксперт: действительно ли Киев может усилить атаки по территории РФ

«Европа хвалится, в частности, генсек НАТО Марк Рютте докладывал Трампу, что закупили вооружение на 2 миллиарда долларов. Они продолжают заниматься поставками. Швеция тут пообещала самолеты Украине, но когда только они будут. Зеленский сказал, что в 2026 году, а может, в 27-м или 28-м. Сколько еще ждать — неизвестно. У самих шведов-то всего один самолет нового образца. Сейчас идет информационная война, которая должна поддерживать и бороться за умы как своих обывателей, так и обывателей европейских государств», — сообщил военный эксперт.