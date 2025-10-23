Эксперт: действительно ли Киев может усилить атаки по территории РФ

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что удары Вооруженных сил Украины по территории России будут усиливаться, сообщает издание «РБК-Украина».
«Мы отвечали и продолжим отвечать. Удары по агрессору будут усиливаться. Давайте смотреть на результаты, а не обсуждать подготовку к этим ударам. Больше я ничего комментировать не могу», — сказал он.
Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничение на использование Украиной ряда дальнобойных ракет, которые предоставили ей страны Запада, для ударов по России.
Однако позже Трамп в своей социальной сети Truth Social отметил, что эта информация является ложной. По его словам, Вашингтон не имеет «никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала».
Просто слова
Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что под словами Ермака ничего не стоит. По его словам, глава офиса украинского президента в сложившейся ситуации сделал обнадеживающее заявление.
«Надо понимать, что он занимает определенную должность, в соответствии с которой в сложившейся ситуации Ермак должен делать обнадеживающее заявление. Он, наверное, другое сказать не может, кроме как об усилении результативности, перспективах успеха Вооруженных сил Украины», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил, что американские ракеты «Томагавк», согласно заявлениям Трампа, все же не поступят на вооружение Украины, поскольку США не хотят обострять отношения с Россией.
«Обещанные ракеты “Томагавк” не поступят Украине, судя по заявлениям Дональда Трампа. Если говорить о ракетах Storm Shadow, Scalp, которые давали и, наверное, дают Великобритания и Франция, то, естественно, они несут за это ответственность. Что касается Соединенных Штатов, то мы видим в информационном пространстве заявления, которые не обостряют или не хотят, наверное, обострять отношения с Россией. Во всяком случае, они так заявляют», — добавил политолог.
Поставки ВСУ снизились
Генеральный секретарь НАТО во время встречи с Трампом в Белом доме хвастался тем, что Европа смогла закупить для Украины вооружение на 2 миллиарда долларов, сообщил Кошкин. Однако это все только заявления.
«Европа хвалится, в частности, генсек НАТО Марк Рютте докладывал Трампу, что закупили вооружение на 2 миллиарда долларов. Они продолжают заниматься поставками. Швеция тут пообещала самолеты Украине, но когда только они будут. Зеленский сказал, что в 2026 году, а может, в 27-м или 28-м. Сколько еще ждать — неизвестно. У самих шведов-то всего один самолет нового образца. Сейчас идет информационная война, которая должна поддерживать и бороться за умы как своих обывателей, так и обывателей европейских государств», — сообщил военный эксперт.
При этом он подчеркнул, что поставки оружия Киеву снизились, причем не только по количеству, но и по качеству.
«Пока конкретных действий нет. Мы видим, идут поставки, но они снизились по количеству и качеству. А в информационном пространстве заявлений все больше и больше. Они хотят компенсировать подобными приемами отсутствие тех поставок, которые когда-то были весьма активными», — отметил собеседник ВФокусе Mail.
Не исключено, что Трамп изменит решение по ракетам
Кошкин отметил, что все уже привыкли к тому, что глава Белого дома может поменять свои слова несколько раз, даже за один день. Это может относиться и к разрешению наносить удары по территории России американскими дальнобойными ракетами.
«Это все сравнивают так, что Трамп утром говорит одно, а вечером этого же дня — другое. Так что тут трудно сказать. Каждый раз Трамп поправляет, отказывается от своих слов, добавляет что-то новое. Наверное, так и воспринимать», — сказал эксперт.
Политолог подчеркнул, что «не исключено», что Трамп может поменять решение по ракетам хоть сегодня вечером.