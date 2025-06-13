Эксперт Дандыкин: жители Днепра и Сум могут принять участие в референдуме РФ

«Мало занять территорию, нужно закрепиться, нужно сформировать администрации, как это происходит на данный момент в Харьковской области. А потом уже должна включаться политика. И давайте так: сейчас стоит цель создать буферную зону безопасности», — подытожил Дандыкин.