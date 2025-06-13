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Эксперт Дандыкин: жители Днепра и Сум могут принять участие в референдуме РФ

Сейчас стоит цель создать буферную зону безопасности, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Жители Днепропетровска и Сум примут участие в референдуме о создании народных республик, если они состоятся. Об этом в беседе aif.ru сказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее возможность создания республик допустил военкор Александр Сладков, отметив, что об этом сегодня говорят уже украинские эксперты в свете активного продвижения российских войск в Днепропетровской и Сумской областях.

«Местные жители будут принимать участие в референдуме. Но сейчас пока все в руках российских бойцов, командиров всех уровней», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что в рамках проведения референдума, вероятно, будут проведены опросы граждан, различные социологические исследования.

«Ну и, конечно же, будет вестись активная работа по противодействию вражеской информационной деятельности», — отметил Дандыкин.

При этом эксперт констатировал, что предстоит еще много работы и говорить о создании республики сейчас еще не стоит.

«Мало занять территорию, нужно закрепиться, нужно сформировать администрации, как это происходит на данный момент в Харьковской области. А потом уже должна включаться политика. И давайте так: сейчас стоит цель создать буферную зону безопасности», — подытожил Дандыкин.

Ранее Дандыкин назвал условия для создания Россией Днепропетровской и Сумской народных республик.