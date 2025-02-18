Эксперт дала советы старшеклассникам по планированию карьеры

По словам эксперта, первый шаг к осознанному выбору карьеры — это анализ собственных интересов и увлечений. «Для того, чтобы подойти к выбору осознанно, для начала стоит обратить внимание на то, что старшеклассника интересует и вдохновляет в повседневной жизни. Если будущий профессионал решает математические задачи даже на переменах, скорее всего, его заинтересуют технические специальности. Если пишет сочинения для души, можно обратить внимание на журналистику, сценарное дело или, например, копирайтинг», — отметила Болотова, ее слова приводят Известия.
Школьники, активно участвующие в конкурсах чтецов или музыкальных фестивалях, могут рассмотреть творческие профессии, связанные с публичными выступлениями. Эксперт также подчеркнула важность участия в днях открытых дверей в вузах и образовательных форумах, где старшеклассники могут попробовать себя в различных профессиях, таких как программист, финансист или врач. «Такие тест-драйвы — это способ попробовать себя в различных карьерных сценариях, погрузиться в их специфику, оценить плюсы и минусы каждого направления», — объяснила она.
Когда старшеклассник определится с профессией, важно начать строить план карьеры. Эксперт предложила упражнение: «[Нужно представить, что] старшеклассник получает возможность выбрать любую должность и компанию для работы. Кем он станет? Сотрудником крупной телекомпании, специалистом в горнодобывающей промышленности или владельцем собственной кофейни?», — рассказала Болотова. По ее словам, это поможет сформировать четкое представление о будущем.
Далее стоит изучить вакансии на специализированных сайтах и узнать, какие навыки необходимы для работы мечты. Исходя из этого, можно найти подходящие образовательные программы. «Необходимо выяснить, какие экзамены предстоит сдавать для поступления на желаемое направление, а также минимальные проходные баллы на него», — добавила Болотова. Она порекомендовала не ограничиваться одним вузом, а рассмотреть несколько вариантов, чтобы снизить риски.
Кроме того, уже в 11-м классе стоит накапливать опыт, участвуя в стажировках и проектах. Этот опыт станет важным аргументом при трудоустройстве в будущем.
Ранее сообщалось, что минобрнауки представило проект новых правил приема на целевые места, который позволит работодателям активнее участвовать в отборе абитуриентов.