Эксперт дала советы старшеклассникам по планированию карьеры

По словам эксперта, первый шаг к осознанному выбору карьеры — это анализ собственных интересов и увлечений. «Для того, чтобы подойти к выбору осознанно, для начала стоит обратить внимание на то, что старшеклассника интересует и вдохновляет в повседневной жизни. Если будущий профессионал решает математические задачи даже на переменах, скорее всего, его заинтересуют технические специальности. Если пишет сочинения для души, можно обратить внимание на журналистику, сценарное дело или, например, копирайтинг», — отметила Болотова, ее слова приводят Известия.