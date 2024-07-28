Эксперт дала советы по ведению семейного бюджета

Она рассказала «Известиям», как грамотно вести семейный бюджет и не запутаться в сложных расчетах.
«Семейный бюджет — это неформальная “смета”, которая помогает семье отследить свои накопления, затраты и доходы. При грамотном планировании и учете всех средств у семьи появляется больше возможностей и стабильности. Так, можно рассчитать, к какому времени удастся накопить необходимую сумму на определенную цель. Семейный бюджет помогает спрогнозировать возможные “экономические сценарии” и рассчитать, сколько средств стоит выделить на обязательные и необязательные расходы, на что сделать упор в определенный период времени», — объяснила эксперт.
По ее словам, вести его можно по-разному: совместно с партнером, раздельно или единолично. Эти модели могут меняться в зависимости от договоренностей супругов.
Семейный бюджет состоит из нескольких элементов: это доходы, расходы, сбережения, или «подушка безопасности».
Матвеева посоветовала при составлении такого плана определить приоритетные статьи расходов.
«Расходы бывают нескольких видов. Обязательные — сюда из общего бюджета уходит около половины всех доходов. Это расходы на продукты, проезд, оплату жилья и коммунальных платежей, то есть то, на что семья гарантированно тратит часть средств каждый месяц. К необязательным расходам относятся развлечения и желания — покупка билетов в кино, походы в кафе, различные поездки. Каждый месяц они могут варьироваться, и сюда следует откладывать около трети доходов», — сказала она.
Консультант отметила, что на «подушку безопасности» обычно рекомендуется откладывать оставшиеся средства. Это деньги, которые могут понадобиться в непредвиденной ситуации.
Кроме того, Матвеева посоветовала поставить цели для накоплений.
«Если в семье появляются свободные средства, супруги могут пересмотреть свой бюджет: определенный процент от этой суммы стоит перенести в обязательные и необязательные расходы для повышения качества жизни, а оставшиеся деньги распределить в соответствии с актуальными потребностями семьи. Также важно правильно поставить цель для накопления — это еще одно направление, куда могут пойти появившиеся средства. Это могут быть, например, крупные покупки или вклады, которые в будущем принесут пассивный доход», — уточнила эксперт.
По ее мнению, следует постоянно вести учет, а также стоит оптимизировать бюджет. Как объяснила консультант, учет помогает отслеживать доходы и расходы, которые есть у семьи, в течение месяца.
«Вести все записи удобно в электронном виде, так как появляется возможность заранее прописать формулы. Так можно автоматически рассчитать разницу между месяцами, чтобы понять, как изменились доходы и расходы за определенный период», — отметила она.
Чтобы оптимизировать семейный бюджет, полезно следить за специальными предложениями на товары, которые давно планировалось приобрести, а также за выгодными предложениями от магазинов: это помогает купить продукты со скидкой и сэкономить. Помимо этого, стоит обратить внимание на программы лояльности и кешбэк-сервисы, считает эксперт. Сэкономленные средства можно перераспределить на другие статьи расходов или отложить на «подушку безопасности».
«Еще один способ оптимизации бюджета — планирование покупок. Так, перед походом в магазин следует составить список, что вы хотите купить, чтобы избежать импульсивных трат. Также стоит заранее изучить предложения и найти оптимальное лично для вас. Таким же образом можно планировать и отдых: заранее продумать, в какие кафе или места развлечений вы пойдете, чтобы спрогнозировать свои траты», — заключила Матвеева.
Ранее, 11 апреля, финансовый эксперт, руководитель сервиса «ФинЗдоровье» Анна Деньгина назвала пять шагов к финансовому счастью в семье, которые помогут, если двигаться в сторону финансово-бюджетного компромисса. По ее словам, не стоит ссориться из-за денег, нужно уметь решать конфликты, вместе двигаться к целям, управлять рисками, формировать культуру и передавать ее детям.