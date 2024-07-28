Эксперт дала советы по ведению семейного бюджета

«Расходы бывают нескольких видов. Обязательные — сюда из общего бюджета уходит около половины всех доходов. Это расходы на продукты, проезд, оплату жилья и коммунальных платежей, то есть то, на что семья гарантированно тратит часть средств каждый месяц. К необязательным расходам относятся развлечения и желания — покупка билетов в кино, походы в кафе, различные поездки. Каждый месяц они могут варьироваться, и сюда следует откладывать около трети доходов», — сказала она.