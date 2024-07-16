Эксперт дала советы по трудоустройству после длительного перерыва

Чтобы найти работу после длительного перерыва, будь то декретный отпуск, затянувшийся на 8−10 лет, или выход в найм после собственного бизнеса, важно понять свои возможности и ответить на три важных вопроса: «Что я могу?», «Чего я хочу?», «Какая потребность есть у рынка по моему профилю?».