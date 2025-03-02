Эксперт дала советы по сборам в путешествие

«Часто в поездку берется и дополнительная техника, такая как ноутбук, фотоаппарат или экшен-камера, что неизбежно сопровождается множеством проводов и зарядных устройств. Чтобы избежать беспорядка и не тратить время на поиски нужных вещей, все провода и адаптеры лучше сложить в один органайзер. Также это позволит быстрее проходить осмотры в аэропорту», — объяснила эксперт.