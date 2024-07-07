Эксперт дала советы по подготовке к летнему походу

«Перед поездкой рекомендуется заморозить продукты. Также можно приготовить некоторые блюда дома, заморозить их, а потом просто разогреть на костре. Для хранения таких продуктов следует брать портативные холодильники и специальные хладоэлементы. Еще один способ: использовать замороженную в бутылках воду, которую после разморозки можно выпить. Еще для походов подходят консервы, сушеные фрукты и овощи. Хранить еду и напитки нужно в тени — под деревьями или под обеденным столом. Так они дольше сохранятся свежими», — добавила эксперт.