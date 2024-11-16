Эксперт дала советы по осознанному и выгодному шопингу во время распродаж

Она отметила, перед покупкой важно задать себе вопрос о том, действительно ли это нужно. Например, если это продукты, подумайте, как вы приготовите их, и насколько долго они хранятся. Тщательно анализируйте, насколько приобретение будет вам полезно и как оно впишется в вашу повседневную жизнь или рацион.