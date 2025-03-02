Эксперт дала советы людям с пищевыми ограничениями

По словам эксперта, людям с непереносимостью глютена важно не только исключить его из рациона, но и обеспечить сбалансированное питание. Мурясова отметила, что безглютеновый хлеб несложно приготовить самостоятельно из рисовой, кукурузной или гречневой муки. Впрочем, если такой возможности нет, то его легко найти в супермаркете.