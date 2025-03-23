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Эксперт дал советы забывшим паспорт для заселения в отель туристам

Когда турист приезжает в отель, администрация просит показать документ, удостоверяющий личность. Но не все документы подходят для этой цели. Например, загранпаспорт, который используется за границей, в России не подойдет для заселения. Руководитель отдела бронирования отеля Palmira Palace Resort & SPA Алексей Сонов рассказал «Известиям», почему так происходит и что делать, если паспорт забыт или потерян.

Источник: РИА "Новости"

«Для заселения в отель на территории России необходим российский паспорт. Загранпаспорт, хоть и подтверждает вашу личность за рубежом, внутри страны его недостаточно. Дело в том, что в нем отсутствует часть информации, которая требуется для идентификации гражданина в России. Однако есть исключение: если вы постоянно проживаете за границей и ваш загранпаспорт выдан российским консульством в другой стране, то его могут принять для заселения», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что идентификация личности в отеле — это не просто формальность. Она помогает предотвратить возможные правонарушения и обеспечивает безопасность как гостей, так и самого отеля.

Если турист забыл или потерял паспорт перед заселением в отель, у него есть несколько вариантов действий, которые можно предпринять. Во-первых, некоторые отели могут предложить альтернативные способы заселения, например, через биометрию, если данные путешественника есть в Единой биометрической системе, обратил внимание Сонов.

«Во-вторых, обратитесь в ближайшее отделение МВД, чтобы получить временное удостоверение личности. Это займет некоторое время, но это законный способ решить проблему. В-третьих, если есть возможность, попросите родственников или друзей привезти ваш паспорт или временное удостоверение», — посоветовал он.

При этом частая история, когда женщина вышла замуж, поменяла фамилию и сразу подала на оформление нового паспорта и не может предъявить в отеле ни старый, ни новый. Если планирующая заселиться отель путешественница недавно вышла замуж и сменила фамилию, но еще не получила новый паспорт, то ей не стоит спешить менять его перед поездкой. Она может заселиться в отель по старому паспорту, так как он действителен еще 90 дней после смены фамилии, добавил эксперт.

Для заселения детей до 14 лет необходимо предъявить свидетельство о рождении, а при достижении этого возраста — паспорт ребенка. В случае, если ребенок путешествует не с родителями, а, например, с бабушкой, нужно подготовить нотариальное согласие от родителей, уточнил Сонов.

"Всегда берите с собой паспорт, особенно если планируете заселяться в отель. Также рекомендуется иметь при себе водительские права или медицинский полис — они могут помочь в некоторых ситуациях.

Сохраните электронные копии документов в облаке или в приложении «Госуслуги». И заранее бронируйте отель и сохраняйте подтверждение бронирования — это упростит процесс заселения и обеспечит вам комфортное размещение", — заключил он.

Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.