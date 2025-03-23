Эксперт дал советы забывшим паспорт для заселения в отель туристам

«Для заселения в отель на территории России необходим российский паспорт. Загранпаспорт, хоть и подтверждает вашу личность за рубежом, внутри страны его недостаточно. Дело в том, что в нем отсутствует часть информации, которая требуется для идентификации гражданина в России. Однако есть исключение: если вы постоянно проживаете за границей и ваш загранпаспорт выдан российским консульством в другой стране, то его могут принять для заселения», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что идентификация личности в отеле — это не просто формальность. Она помогает предотвратить возможные правонарушения и обеспечивает безопасность как гостей, так и самого отеля.
Если турист забыл или потерял паспорт перед заселением в отель, у него есть несколько вариантов действий, которые можно предпринять. Во-первых, некоторые отели могут предложить альтернативные способы заселения, например, через биометрию, если данные путешественника есть в Единой биометрической системе, обратил внимание Сонов.
«Во-вторых, обратитесь в ближайшее отделение МВД, чтобы получить временное удостоверение личности. Это займет некоторое время, но это законный способ решить проблему. В-третьих, если есть возможность, попросите родственников или друзей привезти ваш паспорт или временное удостоверение», — посоветовал он.
При этом частая история, когда женщина вышла замуж, поменяла фамилию и сразу подала на оформление нового паспорта и не может предъявить в отеле ни старый, ни новый. Если планирующая заселиться отель путешественница недавно вышла замуж и сменила фамилию, но еще не получила новый паспорт, то ей не стоит спешить менять его перед поездкой. Она может заселиться в отель по старому паспорту, так как он действителен еще 90 дней после смены фамилии, добавил эксперт.
Для заселения детей до 14 лет необходимо предъявить свидетельство о рождении, а при достижении этого возраста — паспорт ребенка. В случае, если ребенок путешествует не с родителями, а, например, с бабушкой, нужно подготовить нотариальное согласие от родителей, уточнил Сонов.
"Всегда берите с собой паспорт, особенно если планируете заселяться в отель. Также рекомендуется иметь при себе водительские права или медицинский полис — они могут помочь в некоторых ситуациях.
Сохраните электронные копии документов в облаке или в приложении «Госуслуги». И заранее бронируйте отель и сохраняйте подтверждение бронирования — это упростит процесс заселения и обеспечит вам комфортное размещение", — заключил он.
Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.