Эксперт дал советы забывшим паспорт для заселения в отель туристам

При этом частая история, когда женщина вышла замуж, поменяла фамилию и сразу подала на оформление нового паспорта и не может предъявить в отеле ни старый, ни новый. Если планирующая заселиться отель путешественница недавно вышла замуж и сменила фамилию, но еще не получила новый паспорт, то ей не стоит спешить менять его перед поездкой. Она может заселиться в отель по старому паспорту, так как он действителен еще 90 дней после смены фамилии, добавил эксперт.