Эксперт дал советы решившим сменить место работы россиянам

Согласно результатам проведенного компанией CORNERSTONE опроса, более 50% трудящихся боятся сокращений и снижения заработной платы. Как объяснил эксперт, в этой ситуации общество начинает делиться на «чувствительных» и «логических». «Чувствительные» считают, что много видели сложных ситуаций, поэтому можно продержаться и на текущем месте работы. «Логические», наоборот, начинают думать о решительных действиях — смотрят вакансии, ходят по собеседованиям.
«Сейчас самое важное — не остаться без работы вовсе, потому что рынок штормит. И если вы готовы попытать счастье в другом месте, то лучше переходить туда, где вас ждут существенные улучшения условий и вам уже прислали офер — предложение трудоустройства. До тех пор, пока вам не пришлют приглашение на работу, не покидайте текущее место, ходите по собеседованиям и ведите переговоры параллельно», — посоветовал Быханов.
«И не переходите туда, куда зовут бывшие коллеги и начальники, — помните, что только 25% таких трудоустройств можно назвать успешными, больший процент “прыгунов” не получает на новом месте “под крылом” старого начальника хороших перспектив и увольняется по разным причинам. Потом эти кандидаты долго не могут найти работу», — объяснил он.
Ранее, 18 декабря 2024-го, сообщалось, что почти половина (47%) опрошенных россиян рассматривают для себя возможность смены работы в 2025 году. Среди них 3% сделают это точно, а 44% готовы на переход, только если получат хорошее предложение. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру».