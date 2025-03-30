Эксперт дал советы решившим сменить место работы россиянам

«Сейчас самое важное — не остаться без работы вовсе, потому что рынок штормит. И если вы готовы попытать счастье в другом месте, то лучше переходить туда, где вас ждут существенные улучшения условий и вам уже прислали офер — предложение трудоустройства. До тех пор, пока вам не пришлют приглашение на работу, не покидайте текущее место, ходите по собеседованиям и ведите переговоры параллельно», — посоветовал Быханов.