Эксперт дал советы по защите дома в новогодние праздники

По его словам, если планируется отмечать праздники вне дома, необходимо заранее позаботиться о безопасности своего жилья: отключить бытовую технику и электронику от сети, чтобы снизить вероятность короткого замыкания. Также следует удостовериться, что все краны закрыты, чтобы избежать протечек. Для дополнительной защиты можно установить датчики влаги под раковинами и в ванных комнатах. Эти устройства можно подключить к Wi-Fi, и они отправляют уведомления на смартфон при обнаружении утечки воды, что позволяет оперативно отреагировать и предотвратить повреждения.