Эксперт дал советы по защите дома в новогодние праздники

«Гирлянды и световые украшения создают праздничное настроение, но неправильное их использование может обернуться серьезными последствиями. Поскольку это электрические приборы, важно учитывать нагрузку на сеть, чтобы избежать коротких замыканий, а также следить за качеством продукции — использовать только исправные гирлянды с надежной изоляцией и сертификацией», — отметил Тырин.
По его словам, если планируется отмечать праздники вне дома, необходимо заранее позаботиться о безопасности своего жилья: отключить бытовую технику и электронику от сети, чтобы снизить вероятность короткого замыкания. Также следует удостовериться, что все краны закрыты, чтобы избежать протечек. Для дополнительной защиты можно установить датчики влаги под раковинами и в ванных комнатах. Эти устройства можно подключить к Wi-Fi, и они отправляют уведомления на смартфон при обнаружении утечки воды, что позволяет оперативно отреагировать и предотвратить повреждения.
Кроме того, когда дом остается пустым, защита от краж становится приоритетом. Для усиления безопасности можно применять как сложные системы, например, видеодомофоны со встроенной функцией записи или системы видеонаблюдения, так и более простые варианты, такие как доступные датчики дверей, которые можно установить и активировать на период отсутствия, отметил эксперт.
Ранее, 30 ноября, строительный эксперт, основатель и гендиректор «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал «Известиям» о том, как правильно выбрать электрическую гирлянду. По его словам, важно обратить внимание на тип лампочек. Так, классические лампы накаливания создают теплый, уютный свет, но потребляют много энергии и быстро перегорают.