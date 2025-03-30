Эксперт дал советы по защите данных в Сети

«Не переходите по ссылкам и не скачивайте файлы из сомнительных переписок — в почте, мессенджерах, соцсетях. Злоумышленники могут распространять зловредные программы под видом самых разных якобы полезных приложений и даже под видом фотографий/видео. Обратите внимание на расширение присланного файла (на что заканчивается его название): картинки, фотографии, видео не могут иметь расширения .apk или .exe — это говорит о том, что пользователю прислали программу», — пояснил Галов.