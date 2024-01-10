Эксперт дал советы по утилизации живой новогодней ели

«Если оставили живую ель рядом с мусорным контейнером, будьте готовы получить штраф, ведь елка — крупногабаритный мусор, место которому на специальных площадках. Коммунальщики также запрещают выбрасывать елки по соображениям пожарной безопасности: сухая хвоя очень быстро воспламеняется. К распиленной ели вопросов возникнуть не должно, ее можно спокойно поместить в бак, предварительно связав поленья между собой. Но если хотите сделать доброе и полезное дело, не спешите — елочка еще сослужит вам и другим добрую службу», — сказал он.

По словам эксперта, есть множество альтернативных способов переработки живой ели. Самое банальное, что можно сделать с деревом — распилить его на дрова для дачного мангала или печки.

«Утилизация — в некоторых крупных городах работают пункты приема живых елей. Елки перерабатывают в древесный опил, который используется для производства бумаги или топлива. Пересадка в открытый грунт — если дерево не совсем засохло, можно пересадить его на открытый участок земли. Это займет некоторое время и требует определенных навыков, но, если всё сделать правильно, ель продолжит расти и радовать окружающих», — сказал он.

Кроме того, живую ель можно посадить в горшок и использовать как саженец для украшения дачи или участка, добавил Васильев. Также из зеленых иголок ели можно сделать мульчу для цветочных клумб. Это будет отличным удобрением для почвы и поможет защитить растения от заморозков, подчеркнул эксперт.

«Иголки ели можно использовать в качестве подстилки или корма для животных. Они являются отличным природным антисептиком и обладают противогрибковыми свойствами», — заключил собеседник издания.

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