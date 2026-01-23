Эксперт дал прогноз по выводу украинских войск из Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут покинуть территории Донбасса к середине 2026 года. Об этом в разговоре с «Газетой.ру» заявил Владислав Федоров, политолог и старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации.