Эксперт: в чем опасность технологий «детей-ГМО» для человечества

«Любая технология развивается по определенному пути. Сначала ее разрешают применять для лечения, и на этом уровне она используется многие годы. В случае с наследуемым редактированием единственным заболеванием, которое должно быть разрешено к исправлению во всем мире, является наследственная тугоухость, — добавил он. — Других клинических случаев для такого вмешательства пока не существует. И только когда мы в течение 10−20 лет понаблюдаем за “отредактированными детьми”, которые вырастут и родят собственных детей, теоретически можно будет рассматривать применение этой технологии для неклинических задач — например, для изменения цвета глаз или волос, телосложения».