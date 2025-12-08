Эксперт: что ждет Украину после заявления Сырского о возможном усилении мобилизации

«Представители нацбатов вообще говорят, что надо стрелять всех уклонистов, если они будут оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК. Есть еще ресурс под названием “женщины”. Это тоже тема, которую прокачивают, про нее снимают пропагандистские фильмы, где говорят, как все это шоколадно. Если Украине удастся добрать 100−200 тысяч, то она рухнет в демографическую яму, которая называется “прекращение существования населения”, потому что у них превалируют граждане в возрасте от 40 лет и выше. То есть она может являться страной пенсионеров, у которых не будет внуков. Это ожидает Украину», — резюмировал собеседник издания.