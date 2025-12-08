Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости расширенной мобилизации, вербовки и новых контрактов для качественной подготовки личного состава в своем Telegram-канале.
«Ключевой момент наших усилий — не железо, а люди. Мобилизация, вербовка, новые контракты — и, как следствие, качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед», — отметил он.
Никого не сберегают
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Сырский пытается заретушировать истинное положение вещей. Он уточнил, что на самом деле мобилизация на Украине провалилась — «люди либо бегут, либо бесславно погибают».
«То есть не существует никакого обучения, сбережения жизней за счет подготовки, о которой говорит Сырский. Те военные, которые сдаются к нам в плен, заявляют об обратном — одна-две недели, а то вообще три дня и человек оказывается на передовой. Сейчас на Украине явно не хватает резервов, причем, не в возрасте 45 плюс, а моложе», — сказал собеседник издания.
Снижение возраста мобилизации
Военный эксперт отметил, что сейчас на Украине обстоятельства складываются так, что возраст мобилизации официально не изменен, но «по факту снижен». Среди военнопленных попадаются боевики ВСУ от 18 до 20 лет. Он уточнил, что это те, кто добровольно пошел участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.
«Когда с ними разговаривают, то выясняется, что их обманули, силой заставили подписать добровольное вступление в ВСУ и отправили в зону боевых действий умирать. Стоит отметить, что на Украине была программа, когда они агитировали молодежь в возрасте 18−24 лет заключать контракты на добровольной основе. Им обещали миллион гривен и много чего еще. Эта программа должна была дать хотя бы 10 тысяч человек, но набрала 500. Многие из них, я так понимаю, не выжили», — добавил он.
Демографическая яма
Леонков также подчеркнул, что украинские беженцы, которые уехали с Украины в страны Европы, рискуют быть мобилизованными, как только вернутся на родину. Причем, как пояснил он, сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкомата) будут ожидать их в аэропорту или на дороге у границы.
«Представители нацбатов вообще говорят, что надо стрелять всех уклонистов, если они будут оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК. Есть еще ресурс под названием “женщины”. Это тоже тема, которую прокачивают, про нее снимают пропагандистские фильмы, где говорят, как все это шоколадно. Если Украине удастся добрать 100−200 тысяч, то она рухнет в демографическую яму, которая называется “прекращение существования населения”, потому что у них превалируют граждане в возрасте от 40 лет и выше. То есть она может являться страной пенсионеров, у которых не будет внуков. Это ожидает Украину», — резюмировал собеседник издания.