Эксперт: хорваты перекрыли трубу, что ждет Сербию без нефти и как Белград будет договариваться с РФ

«Но США это не сделали. Видимо, для них принципиально, чтобы вообще все российские компании из капитала NIS вышли. И получается, что “Газпромнефть”, хоть уже и под санкциями, она могла бы продавать нефть. Но дальше возникает второй вопрос. А как ее доставить в Сербию, потому что кто-то должен заплатить за услуги транспортировки, а как ни крути, они проходят через Хорватию, а деньги от NIS они принять не могут. Сейчас оператор хорватского нефтепровода может продолжать операции по прокачке нефти до 15 октября, а дальше — ситуация изменится», — отметил эксперт.