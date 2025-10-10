Эксперт: хорваты перекрыли трубу, что ждет Сербию без нефти и как Белград будет договариваться с РФ

Американские санкции в отношении российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) будут иметь тяжелые последствия для сербского государства. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
«Это исключительно тяжелые последствия для всей нашей страны в политическом, экономическом, социальном и других смыслах. Важно, чтобы граждане Сербии понимали, что это не направлено против против какого-то чиновника в государственном аппарате, это коснется каждого гражданина нашей страны, поэтому мы должны быть едины, чтобы найти наилучшие решения», — сказал сербский лидер, обращаясь к гражданам республики.
Оператор нефтепровода JANAF в Хорватии, который является единственным поставщиком в Сербию, сообщил, что приостанавливает сотрудничество с NIS из-за санкций Соединенных Штатов.
Целый ряд проблем для Сербии
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что теперь NIS ожидает целый ряд проблем. Первая — у кого теперь можно покупать нефть, поскольку любые контакты с этой компанией запрещены. Он пояснил, что тот, кто будет с ней контактировать, продавать, в том числе нефть для переработки, он сразу попадает под санкции США.
«Соответственно вопрос, у кого купить нефть. Даже если бы это была не какая-то российская нефть, то все равно все испугались бы», — сказал собеседник издания.
Почем NIS попала под санкции США
По словам Юшкова, изначально под санкции попала российская «Газпромнефть» и соответственно все ее дочерние компании. На момент введения ограничений Соединенными Штатами у «Газпромнефти» было больше 50% акций «Нефтяной индустрии Сербии». Однако продажа части своего пакета материнской компании «Газпром», которая не под санкциями, должно было хватить для того, чтобы вывести NIS из-под них.
«Но США это не сделали. Видимо, для них принципиально, чтобы вообще все российские компании из капитала NIS вышли. И получается, что “Газпромнефть”, хоть уже и под санкциями, она могла бы продавать нефть. Но дальше возникает второй вопрос. А как ее доставить в Сербию, потому что кто-то должен заплатить за услуги транспортировки, а как ни крути, они проходят через Хорватию, а деньги от NIS они принять не могут. Сейчас оператор хорватского нефтепровода может продолжать операции по прокачке нефти до 15 октября, а дальше — ситуация изменится», — отметил эксперт.
Последствия для Сербии
Юшков заявил, что если никаких продлений, исключений не будет, то NIS будет сокращать переработку и постепенно прекратит выпуск нефтепродуктов. При это компания сейчас является одним из крупнейших налогоплательщиков в Сербии, поэтому первое — не будет доходов для бюджета. Во-вторых, не будет топлива собственного производства, нужно будет его импортировать, а оно более дорогое, из-за чего придется поднимать цены на бензин и другие продукты на внутреннем рынке.
«Остановка начнет раскручивать инфляцию и в целом вызовет недовольство внутри страны», — подчеркнул эксперт.
Сербии нужны переговоры
Сейчас стоит ожидать, что Сербия активизируют переговоры, вынуждая Россию выйти из капитала NIS, заявил ВФокусе Mail Юшков. По его словам, Белград будет настаивать, чтобы «Газпром» продал свои пакеты ниже стоимости.
«Сербия уже озвучивала, что она оценивает NIS чуть ли не в 600−700 миллионов долларов. При этом там только одна “Газпромнефть” купила ее за гораздо большие деньги, причем, потом еще вложила примерно 3,5 миллиарда долларов в модернизацию всех предприятий. Я думаю, что сейчас будут переговоры, конечно, о том, как и что вообще нужно сделать, чтобы NIS вывести из-под санкций. Если этим условием будет являться вывод российских акционеров, то на каких условиях», — резюмировал эксперт.