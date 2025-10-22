Эксперт: что за неизвестный беспилотник ВСУ атаковал Махачкалу

Но как эти беспилотники могли долететь так далеко. Есть несколько гипотез. Эти беспилотники могли стартовать, например, из нейтральных вод в Черном море. Может быть, какой-то гражданский корабль, на котором был контейнер, вышел из Одессы, зашел в нейтральные воды поближе к тем районам, и запустил оттуда беспилотные комплексы. Возможно, что они пролетели над Абхазией, возможно, над Грузией. Очень сложно сказать, но вероятность такая есть, что эти беспилотные комплексы стартовали именно с моря", — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.