Эксперт: что за неизвестный беспилотник ВСУ атаковал Махачкалу

Атака на Махачкалу
В Махачкале при атаке беспилотных летательных аппаратов повреждения получили несколько коммерческих объектов и две единицы общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате ЧП было перекрыто движение на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Камаева.
Неизвестный БПЛА
Украинские войска при атаке Махачкалы использовали ранее не применявшиеся на территории России беспилотники, сообщили СМИ. Речь идет о дронах с иностранными обозначениями, которые до сих пор фиксировались только в приграничных регионах.
По данным Telegram-канале Shot, можно говорить о модифицированных аппаратах «Чаклун», которые способны преодолевать расстояния до 900 километров.
Что за беспилотник мог атаковать Махачкалу
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что атаковавший Махачкалу беспилотник имеет двигатель внутреннего сгорания. Однако точно сказать, что это был за БПЛА — очень сложно.
«По опубликованным кадрам однозначно невозможно идентифицировать, что это за беспилотник. Но судя по размерам, что они небольшие и по небольшому взрыву, можно сказать, что это беспилотный комплекс самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания. Не реактивный двигатель, судя по характерному звуку. Хотя внешне он похож на беспилотник “Пекло”, но вряд ли это он, так как слишком низкая скорость», — сказал собеседник издания.
По его словам, данный беспилотный летательный аппарат также не похож и на БПЛА «Чаклун», о котором сообщают СМИ. При этом он не исключил, что неизвестный дрон может быть его новой модификацией.
«На беспилотники “Чаклун” он не похож. Но, возможно, что это какая-то другая, совершенно новая модификация БПЛА», — добавил эксперт.
ВСУ хотели провести разведку
Кондратьев в разговоре с журналистом издания предположил, что данная атака на Махачкалу могла носить разведывательный характер.
«У Украины постоянно появляются какие-то новые модели и модификации существующих беспилотных комплексов. Скорее всего, попытка атаковать Махачкалу — это разведывательное мероприятие, целью которого не было нанесения какого-то большого ущерба или вреда», — отметил он.
Могли пролететь через Абхазию или Грузию
Атаковавшие Махачкалу беспилотники могли запустить из нейтральных вод Черного моря, считает Кондратьев. По его словам, до того, как достигнуть Дагестана, БПЛА могли пролететь над Абхазией или Грузией.
"Беспилотники такого малого типа имеют дальность порядка тысячи километров. Соответственно, если мы посчитаем, откуда с территории Украины могли стартовать эти беспилотники, то это район Одессы. От города, огибая Крымский полуостров и по прямой через Черное море, через Кавказский хребет до Махачкалы — это 1500 километров.
Но как эти беспилотники могли долететь так далеко. Есть несколько гипотез. Эти беспилотники могли стартовать, например, из нейтральных вод в Черном море. Может быть, какой-то гражданский корабль, на котором был контейнер, вышел из Одессы, зашел в нейтральные воды поближе к тем районам, и запустил оттуда беспилотные комплексы. Возможно, что они пролетели над Абхазией, возможно, над Грузией. Очень сложно сказать, но вероятность такая есть, что эти беспилотные комплексы стартовали именно с моря", — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.
В Министерстве обороны РФ сообщали, что утром 22 октября силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Уточнялось, что дроны уничтожили с период с 7:00 мск до 11:00 мск. Восемь беспилотников сбили над территорией Дагестана, два — над Крымом, еще три — над акваторией Черного моря.