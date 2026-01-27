Эксперт: что стоит за заявлением Трампа об «армаде у берегов Ирана»

Игра мускулами
Администрация США допускает возможность точечных ударов по высокопоставленным иранским чиновникам и военным, которых обвиняют в организации подавления протестов оппозиции в стране. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Ирана как «находящуюся в подвешенном состоянии». Как сообщает The New York Times со ссылкой на региональных чиновников, в ближайшие дни не исключена возможность военного удара США по Ирану. Представители властей в регионе предупреждают, что подобная атака способна спровоцировать масштабный ответ Тегерана и его союзников, в первую очередь — по американским военным базам.
Демонстративный плакат, появившийся в воскресенье на площади Энгелаб в Тегеране, стал визуальным символом эскалации. На нем изображен горящий авианосец, стилизованный под американский флаг, с предупреждением на двух языках — фарси и английском. Оно гласит: «Кто сеет ветер, пожнет бурю». Пресс-секретарь Минобороны Ирана Реза Талаи-Ник пообещал, что ответ на атаку будет «более решительным и болезненным, чем прежде».
Ведущий эксперт по Ирану Дэнни Цитринович в разговоре с Jerusalem Post выразил мнение, что вместо прямой «кинетической атаки» Вашингтон с большей вероятностью выберет полномасштабную морскую блокаду Ирана. Этот сценарий позволяет оказать максимальное давление на Тегеран, избежав при этом риска немедленной и непредсказуемой эскалации конфликта.
Слова эксперта прозвучали после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что к берегам Ирана направляется «армада» военных кораблей. Хотя республиканец выразил надежду, что силу применять все же не придется, развертывание авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln и визит командующего Центральным командованием США адмирала Брэда Купера в Израиль указывают на активную подготовку к различным сценариям.
Несмотря на то, что с конца декабря Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану ударом в связи с жестоким подавлением протестов, военных действий до сих пор так и не последовало.
Цель определяет последствия
Научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Василий Останин-Головня считает, что делать прогнозы в данной ситуации — дело неблагодарное, поскольку вероятность тех или иных событий оценивается как «50 на 50». По его мнению, можно говорить только о возможных сценариях, которые напрямую зависят от целей, которые будут преследовать США и Израиль.
Эксперт выделил два основных направления. Если целью станет ослабление позиций Ирана в регионе, то Тегеран и так находится в непростой ситуации. Востоковед указал на потерю Сирии как надежного союзника в «оси сопротивления», проблемы в Ираке, а также на нестабильное положение «Хезболлы» в Ливане.
«Разве что хуситы сохраняют боеспособность, — добавил он, — хотя после того, как решен вопрос с Южным Переходным Советом, который сам распустился, большой вопрос, что будет с движением “Ансар Аллах”».
Совершенно иные последствия, по словам Останина-Головни, повлечет за собой попытка достичь максимальной цели. Если речь пойдет об уничтожении ядерной программы Ирана, а тем более о ликвидации режима, то внутренняя нестабильность в стране, включая массовые протесты и экономические проблемы, может выплеснуться за его границы и затронуть соседние государства, в том числе страны Залива.
«Что крайне невыгодно, например, арабским монархиям залива, которые, как сообщают некоторые СМИ, уже несколько раз отговаривали США от таких действий», — подчеркнул спикер.
Он предупредил, что в этом случае Иран может прибегнуть к крайним мерам, например, перекрыть Ормузский пролив, что создаст угрозу мировым поставкам нефти. Такие последствия, по его мнению, выйдут далеко за пределы региона.
«Вопрос заключается в том, готовы ли США брать на себя ответственность за подобные глобальные риски. Если ответ “да”, то сначала они могли бы попытаться отгородиться от последствий, но вряд ли на глобальных рынках Америка сможет компенсировать весь ущерб», — считает эксперт.
Останин-Головня видит за любым решением Вашингтона три ключевых мотива. «Во-первых, это демонстрация силы для сохранения репутации “мирового полицейского”. Во-вторых, сохранение и даже усиление военного присутствия на Ближнем Востоке. И, в-третьих, — резюмировал он, — надо поддержать основных союзников, то есть Израиль и некоторых монархов из арабских стран, которые согласны с такой политикой».