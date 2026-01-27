Эксперт: что стоит за заявлением Трампа об «армаде у берегов Ирана»

Администрация США допускает возможность точечных ударов по высокопоставленным иранским чиновникам и военным, которых обвиняют в организации подавления протестов оппозиции в стране. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Ирана как «находящуюся в подвешенном состоянии». Как сообщает The New York Times со ссылкой на региональных чиновников, в ближайшие дни не исключена возможность военного удара США по Ирану. Представители властей в регионе предупреждают, что подобная атака способна спровоцировать масштабный ответ Тегерана и его союзников, в первую очередь — по американским военным базам.