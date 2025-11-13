Популярные темы
Эксперт: что скрывается за законопроектом о разрешении русского языка на Украине

Украинские власти инициировали принятие законопроекта, который укрепит роль русского и других языков национальных меньшинств в стране, заявил депутат Верховной рады Владимир Вятрович. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько специально для ВФокусе Mail рассказал, примут ли соответствующий законопроект и чем на самом деле он может являться.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

На Украине власти инициировали принятие законопроекта, согласно которому будет укреплена роль русского и других языков национальных меньшинств в стране. Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Вятрович, опубликовав заявление по этому вопросу украинских общественных организаций.

В сообщении указано, что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести отправила на согласование министерствам и ведомствам законопроект о защите языков нацменьшинств. То есть он позволяет использовать вместо украинского русский и другие языки в сферах предоставления услуг, спорта, в научных изданиях и конференциях. При этом текст документа еще нигде официально не был опубликован.

«Причем речь идет отнюдь не о венгерском, румынском или польском языках, которые наравне с английским и другими языками ЕС и так могут широко использоваться в науке, образовании и культуре, а о других языках, прежде всего русском», — высказался в социальных сетях нардеп.

Еще в октябре украинское правительство внесло в Верховную раду законопроект, которым предлагалось убрать русский из списка подлежащих защите языков в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Однако позднее народные депутаты сняли его с рассмотрения, что в украинских СМИ назвали рекомендациями европейских государств.

Могут заблокировать

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что соответствующий законопроект могут заблокировать еще до внесения в Верховную раду на рассмотрение.

«Закон этот могут внести, но его просто не примут — заблокируют. Даже вообще не факт, что он куда-то сможет еще выйти. Как-то это совершенно неправдоподобно для Украины. И совершенно непонятно, почему тогда этот законопроект не могли принять раньше. Но в целом, конечно, он не отражает сути проблемы, потому что вся Украина русскоязычная. И вся культура по большому счету тоже непосредственно связана с русским языком и с общерусской культурой», — сказал собеседник издания.

При этом он отметил, что законопроект могут и принять, но только если будет в нем пометка «кроме русского языка».

«Вряд ли это то, на что надеются граждане Украины. Владимира Зеленского же избирали с надеждой, что закончится военный конфликт на Донбассе и что перестанут дискриминировать население юго-востока страны, в том числе в области языка, культуры и прочего», — добавил политолог.

Некий жест

По словам Безпалько, соответствующее решение может быть принято в качестве какого-то жеста в преддверии важных событий в украино-российских отношениях.

«Скорее всего, это делается просто как некий жест. Может быть, в преддверии каких-то переговоров. А может быть, просто как некий жест деэскалации, который все равно не будет иметь абсолютно никакого практического значения. Будет преподноситься как величайшее завоевание украинской демократии», — сообщил он.

Политолог отметил, что это может быть некими уступками Киева по отношению к России.

«В качестве уступок должны объявить выборы. Если и говорить о каких-либо мерах по амнистии русскоговорящих людей, то, наверное, они должны быть более широкие. К примеру, объявить в каких-то регионах русский официальным языком или что-то в этом роде. Хотя бы чисто формально, даже не собираясь соблюдать эти нормы», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.