Эксперт: что скрывается за законопроектом о разрешении русского языка на Украине

«Закон этот могут внести, но его просто не примут — заблокируют. Даже вообще не факт, что он куда-то сможет еще выйти. Как-то это совершенно неправдоподобно для Украины. И совершенно непонятно, почему тогда этот законопроект не могли принять раньше. Но в целом, конечно, он не отражает сути проблемы, потому что вся Украина русскоязычная. И вся культура по большому счету тоже непосредственно связана с русским языком и с общерусской культурой», — сказал собеседник издания.