Эксперт: что скрывается за словами Санду об объединении Молдавии с Румынией

Акт госизмены
Высказывание Майи Санду в британском подкасте The Rest is Politics спровоцировало мощную реакцию внутри страны. Партия социалистов расценила его как «открытый акт политического предательства», а коммунисты (ПКРМ) потребовали и вовсе отстранить президента и привлечь ее к уголовной ответственности. В Гагаузии напомнили, что закон гарантирует ей право на самоопределение в случае изменения статуса Молдавии, а в Приднестровье заявили, что Кишинев «открыто призывает свою страну к самоликвидации». Парламентское большинство, сформированное пропрезидентской партией PAS, предпочло никак не комментировать ситуацию. По всей видимости, ее представители осознают, что одобрение инициативы Санду будет равносильно отказу от молдавского суверенитета.
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с ВФокусе Mail рассказал, что слова Санду не стоит рассматривать как спонтанную реплику. «Глава государства не может иметь “личной” позиции по таким вопросам. Любое его публичное высказывание — это уже политическое заявление», — подчеркнул аналитик.
По мнению политолога, это логичное продолжение ее политического курса. «Ни для кого не секрет, что президент Молдавии на протяжении всей своей политической карьеры выступала за так называемое объединение Молдавии и Румынии. И в этом отношении сейчас, как ей кажется, сложилась удачная конъюнктура», — пояснил он.
Политика вместо права
Аналитик связал эту инициативу с глобальными изменениями, когда вопросы суверенитета все чаще решаются исходя из политической целесообразности, а не норм международного права. Он считает, что идея унирии (объединения) «направлена на дальнейший выход из ареала влияния Российской Федерации» и служит инструментом евроинтеграции.
Несмотря на бурную реакцию оппозиции, Денис Денисов скептически оценивает ее способность противостоять планам властей. Он обратил внимание на слабость политических сил, недовольных курсом Санду.
Политическая система Молдавии достаточно хорошо вертикально интегрирована. У оппозиции молдавской, разрозненной, рыхлой, нет возможности даже консолидироваться, чтобы как-то попытаться повлиять на эти процессы.
По словам собеседника издания, для реального противодействия в стране «совершенно отсутствуют правовые, политические и организационные ресурсы».
Хотя в румынском парламенте уже прозвучали призывы обсудить референдум о воссоединении, эксперт напоминает, что окончательное решение не только за Бухарестом. «Присоединение Молдавии к Румынии — это же вопрос не только Бухареста. Это вопрос в целом Европейского союза», — отметил Денисов.
Он прогнозирует, что, если процесс и будет запущен, он растянется на годы.
«Здесь достаточно много еще необходимо принять политических решений различными акторами. Таким образом, громкое заявление Санду скорее задает долгосрочный вектор и запускает политическую дискуссию, чем объявляет о немедленных действиях», — заключил аналитик.