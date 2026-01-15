Эксперт: что скрывается за словами Санду об объединении Молдавии с Румынией

Высказывание Майи Санду в британском подкасте The Rest is Politics спровоцировало мощную реакцию внутри страны. Партия социалистов расценила его как «открытый акт политического предательства», а коммунисты (ПКРМ) потребовали и вовсе отстранить президента и привлечь ее к уголовной ответственности. В Гагаузии напомнили, что закон гарантирует ей право на самоопределение в случае изменения статуса Молдавии, а в Приднестровье заявили, что Кишинев «открыто призывает свою страну к самоликвидации». Парламентское большинство, сформированное пропрезидентской партией PAS, предпочло никак не комментировать ситуацию. По всей видимости, ее представители осознают, что одобрение инициативы Санду будет равносильно отказу от молдавского суверенитета.