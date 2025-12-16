Эксперт: что скрывается за предложением Мерца о перемирии на Рождество

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Россию объявить перемирие на католическое Рождество. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«Мяч на стороне РФ. Москва сделает важный шаг, если прекратит обстрелы на Рождество в ночь на 25 декабря», — сказал он, отметив, что это будет, возможно, началом конструктивных переговоров, которые приведут к длительному миру на Украине.
По его словам, за последние пару дней они совместно разработали целый ряд предложений, которые передадут России.
Для чего Мерц предложил перемирие
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что подобными заявлениями Европа и Киев пытаются добиться для себя передышки, чтобы сбить наступательный порыв Вооруженных сил России и постараться усилить ВСУ. Он уточнил, что военные киевского режима сейчас отступают по всей линии боевого соприкосновения.
«Очевидно, что Украина терпит поражение. У нее нет достаточного количества военнослужащих, вооружений, денег, в стране энергетический кризис. В этой ситуации предложение Мерца является попыткой не мытьем, так катаньем добиться остановки наших войск», — сказал собеседник издания.
Шаповалов добавил, что у Москвы есть четкая позиция — мир, а не перемирие. По его мнению, Россия не будет менять ее в угоду тех или иных заявлений «нашего противника Фридриха Мерца».
Лицемерное заявление
Политолог подчеркнул, что предложение Мерца является абсолютно лицемерным. По его словам, здесь нужно обратить внимание на беспрецедентные преступления против человечности, которые происходят на Украине, в частности, преследование православных.
«Оно проходит, в том числе и под лозунгом — “7 января — это москальский праздник, а все правильные люди празднуют 25 декабря”. Понятно, что в России 25 декабря является тоже религиозной частью нашего населения. Но что касается Украины, мы не можем не помнить о том, что он отягощен преступлениями на религиозной основе и фактически нацистскими действиями против представителей крупнейшей конфессии православных украинцев. Это разрушенные храмы, посаженные в тюрьму и репрессированные священники, пострадавшие прихожане. Мерц не может этого не знать», — отметил эксперт.
Пытается взять на себя роль главного
По мнению Шаповалова, в настоящий момент Мерц пытается взять на себя роль предводителя коллективного Запада в борьбе с Россией, но без США. Он пояснил, что Украина не самостоятельный субъект, а является частью коалиции.
«Переговоры делегаций США и Украины проходили в Берлине, Германия среди стран Европы оказывает максимальную помощь Киеву, она пытается взять на себя роль лидера Запада. Это претензия на лидерство. Причем, именно Мерц сказал о перемирии на Рождество, а не Зеленский, потому что ему просто никто не дал слово», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.