«Оно проходит, в том числе и под лозунгом — “7 января — это москальский праздник, а все правильные люди празднуют 25 декабря”. Понятно, что в России 25 декабря является тоже религиозной частью нашего населения. Но что касается Украины, мы не можем не помнить о том, что он отягощен преступлениями на религиозной основе и фактически нацистскими действиями против представителей крупнейшей конфессии православных украинцев. Это разрушенные храмы, посаженные в тюрьму и репрессированные священники, пострадавшие прихожане. Мерц не может этого не знать», — отметил эксперт.