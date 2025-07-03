Британия неоднократно обсуждала возможность прямого военного вмешательства, включая ввод войск на территорию Украины, но затем свернула эту тему, не получив поддержки от других стран НАТО. Лондон заключил долгосрочное соглашение с Киевом на 100 лет, фактически став одним из главных спонсоров украинского режима. Как считает Дандыкин, такие громкие заявления больше похоже на попытку в очередной раз «огрызнуться на Россию», что косвенно свидетельствует о том, что многие проекты Великобритании оказались не такими успешными, как ожидалось. При этом британские специалисты активно помогают Киеву в проведении диверсионных операций против России, что стало одной из немногих сфер, где Лондон сохраняет реальную эффективность.