Несмотря на громкие заявления о боеготовности, у Британии остаются серьезные проблемы в оборонных возможностях. Эксперт Василий Дандыкин в разговоре ВФокусе Mail отметил, что у британской армии «силенок маловато», чтобы всерьез противостоять России один на один без США и европейских партнеров. Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании, в ноябре прошлого года заявил, что страны НАТО не готовы к военному конфликту с Россией, поскольку арсеналы ракет и беспилотников Альянса несопоставимы с возможностями российского ВПК.
Ключевая проблема вооруженных сил Великобритании — острая нехватка личного состава и техники, уверен Дандыкин. Особенно критическая ситуация в военно-морских силах, которые традиционно считались гордостью Лондона. Новые корабли постоянно выходят из строя, а все британские подводные лодки вооружены американскими ракетами Tomahawk. «Никто не хочет служить, особенно в военно-морских силах. Аналогичная ситуация в авиации и других сферах», — подчеркивает эксперт. По его словам, даже близкие союзники Лондона на деле оказываются более самодостаточными и независимыми.
«У Франции хотя бы есть свое тактическое ядерное оружие и свои ракеты, не такая большая зависимость от США. Отношения между странами Альянса сложно назвать идеальными, другое дело, что на данном этапе истории их объединяет воинствующая русофобия».
За последние три года отношения между Лондоном и Москвой претерпели кардинальные изменения, достигнув исторического минимума. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года Великобритания заняла одну из самых жестких позиций среди западных стран, введя масштабные санкции и став одним из главных поставщиков военной помощи Украине.
Британия неоднократно обсуждала возможность прямого военного вмешательства, включая ввод войск на территорию Украины, но затем свернула эту тему, не получив поддержки от других стран НАТО. Лондон заключил долгосрочное соглашение с Киевом на 100 лет, фактически став одним из главных спонсоров украинского режима. Как считает Дандыкин, такие громкие заявления больше похоже на попытку в очередной раз «огрызнуться на Россию», что косвенно свидетельствует о том, что многие проекты Великобритании оказались не такими успешными, как ожидалось. При этом британские специалисты активно помогают Киеву в проведении диверсионных операций против России, что стало одной из немногих сфер, где Лондон сохраняет реальную эффективность.
«Это не что-то новое. Лондон от враждебной риторики в адрес России никогда не отказывался. Менялись премьер-министры, этот пост занимали и женщины (Лиз Трасс), и этнические индусы (Риши Сунак), однако русофобские настроения сохранялись. Вот теперь они подзуживают, чтобы пойти и помогать Украине конкретно силами НАТО. Однако то, что они умеют лучше всего, это поднять шум и уйти в сторону, чтобы потом из-под тишка ударить», — резюмировал капитан первого ранга запаса Дандыкин.
По его мнению, даже существенное увеличение расходов на оборону до 5% ВВП, как обсуждалось на последнем саммите НАТО, не поможет Британии привести армию в порядок в обозримом будущем.
Дарья Баева