Эксперт: что скрывается за чистками в армии Китая и к чему готовится глава КНР

Зачистка армии
Председатель КНР Си Цзиньпин продолжает масштабную кампанию по борьбе с коррупцией и нелояльностью в рядах Народно-освободительной армии Китая, которая привела к расследованиям в отношении двух высокопоставленных военных. Заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальник Объединенного штаба, генерал Лю Чжэньли обвиняются в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов КНР. Bloomberg пишет, что Чжан Юся подозревают в передаче США секретной информации о программе создания ядерного оружия, а также в том, что он якобы формировал политические клики и злоупотреблял властью при принятии военных решений.
75-летний Чжан Юся, сын революционера, сражавшегося плечом к плечу с отцом Си во времена гражданской войны, относится к так называемым «принцам» — потомкам революционных старейшин и высокопоставленных партийных чиновников. Если Чжана снимут с поста, он станет самым высокопоставленным офицером, павшим жертвой чисток со времен событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, утверждает WSJ.
Он играл важную роль в реформах армии, направленных на создание сил, способных конкурировать с Западом. Карьера Чжана началась в далеком 1968 году, когда он завербовался в вооруженные силы Китая, а на следующий год вступил в Коммунистическую партию. Как кадровый солдат, он отличился в бою во время китайско-вьетнамской войны 1979 года и пограничной стычки 1984 года. После этого Чжан занимал ряд важных руководящих должностей. В 2011 году ему присвоили звание генерала, сделав его и его отца второй в истории НОАК парой «отец-сын» с трехзвездочным званием. В 2012 году он возглавил Главное управление вооружений, а вскоре после вступления Си в должность вошел в состав военной комиссии.
После реструктуризации вооруженных сил в 2015 году Чжан возглавил отдел разработки оборудования Центрального военного совета. В 2017 году он был введен в Политбюро и назначен младшим заместителем председателя, а в 2022 году дослужился до старшего заместителя, несмотря на пенсионный возраст, что стало отступлением от общих правил.
61-летний Лю Чжэньли, будучи начальником Объединенного штаба, отвечал за операции и планирование. Как и Чжан Юся, он также ветеран пограничных стычек с Вьетнамом в 1980-х. Оба генерала входили в узкий круг доверенных лиц Си, но теперь обвиняются в коррупции. Их отсутствие на недавних публичных мероприятиях, подтверждает серьезность ситуации.
С момента прихода Си к власти в 2012 году чистки затронули десятки генералов, включая бывших заместителей председателя Центрального военного совета. Если в 2022 году Центральный военный совет насчитывал семь членов, то сейчас их осталось только двое — причем один из них сам председатель Си.
Согласно официальным данным, опубликованным The Wall Street Journal, за последние два с половиной года более 50 высокопоставленных военных офицеров и руководителей оборонной промышленности были привлечены к ответственности или отстранены от должностей. Среди смещенных — высшие офицеры армии, военно-воздушных сил, военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения и военизированной полиции, многие из которых считались соратниками Чжана в сфере закупок оружия.
По другой версии, которой придерживается «Военное обозрение» дела против Чжана и Лю связаны с предотвращенной попыткой государственного переворота, направленной против председателя КНР Си Цзиньпина. Издание пишет, что в ночь на 18 января 2026 года заговорщики планировали арестовать Си в правительственном отеле «Цзинси» в Пекине. Организаторами выступили именно Чжан Юся и Лю Чжэньли — те самые генералы, которые сейчас находятся под следствием по обвинениям в коррупции.
Политическая воля
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, востоковед Василий Кашин усомнился в том, что Чжан Юся передавал данные о ядерном оружии США или участвовал в заговоре против председателя КПК. Эксперт предположил, что, учитывая профиль Чжан Юся, курировавшего в том числе международные связи, теоретически могла иметь место утечка информации в ходе рабочих встреч с иностранными делегациями.
«Он мог гипотетически в ходе той или иной встречи что-нибудь сказать лишнее, отклониться от какой-то там согласованной линии», — отметил Кашин, добавив, что в обычных условиях подобное могло бы остаться без последствий, но в текущей обстановке это стали использовать «как возможность его убрать».
Главную причину опалы политолог видит не в конкретных обвинениях, а во внутренней политической динамике. Он подчеркнул, что вокруг такого тяжеловеса, как Чжан Юся, всегда формируются сложные отношения, многочисленные союзники и противники. «Падение такой фигуры — это, прежде всего, шанс для других сделать карьеру», — пояснил он. По мнению Кашина, обвинения во взятках или шпионаже второстепенны. «Суть в том, что это человек, который набрал слишком большой вес и влияние, и его решили вовремя устранить из политической жизни», — добавил политолог.
«Это указывает на крайне напряженные конфликты внутри политической элиты и глубокий кризис. Подобные события радикально перестраивают баланс власти. Си Цзиньпин демонстрирует готовность к крайним мерам, жертвуя даже теми близкими отношениями, которые сложились у него еще в ранние годы», — заключил специалист.
Кашин также напомнил о предыдущих масштабных чистках в высшем военном руководстве Китая, в ходе которых пострадало большое количество руководителей, включая членов Центрального военного совета. Востоковед уточнил, что обычно подобные расследования заканчиваются не уголовными делами, а тихим устранением из политики: «Как правило, люди вообще просто куда-то пропадают, отправляются в отставку».