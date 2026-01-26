Эксперт: что скрывается за чистками в армии Китая и к чему готовится глава КНР

Он играл важную роль в реформах армии, направленных на создание сил, способных конкурировать с Западом. Карьера Чжана началась в далеком 1968 году, когда он завербовался в вооруженные силы Китая, а на следующий год вступил в Коммунистическую партию. Как кадровый солдат, он отличился в бою во время китайско-вьетнамской войны 1979 года и пограничной стычки 1984 года. После этого Чжан занимал ряд важных руководящих должностей. В 2011 году ему присвоили звание генерала, сделав его и его отца второй в истории НОАК парой «отец-сын» с трехзвездочным званием. В 2012 году он возглавил Главное управление вооружений, а вскоре после вступления Си в должность вошел в состав военной комиссии.