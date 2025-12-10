Эксперт: что скрывается под заявлением Трампа об ужасной ситуации в Европе

Ситуация в Европе ужасна и ставит под угрозу будущее континента. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico.
«Я получаю доклады, которые вы никогда не увидите. То, что происходит с Европой, — ужасно. Я считаю, что это ставит под угрозу ту Европу, которую мы знаем. Европа могла бы быть совершенно другой», — сказал он.
По его американского лидера, народы стран Европы должны с этим «что-то сделать».
Глава Белого дома сослался на высокий уровень преступности и ситуацию в сфере миграции как на ключевые проблемы, способствующие, как он считает, дестабилизации европейских стран.
Давление на Европу
Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Трамп сейчас находится в процессе давления на Европу, принуждая ее тратить больше денег на безопасность, в том числе для закупки американского оружия.
«Поэтому его словесные интервенции могут не отражать реальное положение дел. Если разбирать риторику его окружения, то мы увидим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс довольно подробно на эту тему высказывался. И про миграционную политику, точнее ее отсутствие, и про экологическую повестку, которая для Европы остается в фокусе, а для американцев нет, и по массе других вопросов. То есть это высказывание говорит о серьезном давлении Трампа на Европу и Евросоюз, но при этом содержит довольно мало конкретики», — сказал собеседник издания.
Политолог отметил, что заявление американского лидера также связано и с позицией Европы по украинскому вопросу.
«Трампа не устраивает то, что Европа не согласна с его планом, противоречит ему и пытается продлить агонию киевского режима, соображая где и как ограбить Россию или найти компенсацию нашим активам», — добавил он.
Ситуация в Европе
По словам Асафова, ситуация в европейских государствах действительно «не самая радостная». Он уточнил, что во многом это связано с отказом Европы от сотрудничества с Россией по массе направлений.
«Довольно интересный вопрос, как это исправить. В Европе считают, что они могут это изменить, загружая заказами военно-промышленный комплекс, как это делали американцы во время Великой депрессии. Насколько это поможет — неизвестно, но этот вектор довольно однозначен», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Ранее Трамп также заявлял, что Европа занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.