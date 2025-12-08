Эксперт: что скрывается за словами Трампа о Зеленском

«Поэтому в данном случае единственный выход из ситуации — менять эту политическую власть. Поэтому я бы не исключал того, что в ближайшее время антикоррупционный маховик будет дальше раскручиваться, и судебный прессинг на команду Зеленского будет усиливаться. Может быть, мы увидим какие-то прослушки уже и самого Зеленского. Это все будет подводиться к тому, что рано или поздно придется менять власть и ставить кого-то уже более договороспособного для американцев, нежели чем Зеленский. Либо вообще полностью переформатировать украинскую политическую систему, превращая ее в парламентско-президентскую республику, которой Украина и является по Конституции. Наделять властью Верховную раду и через нее проводить разные решения, в том числе ратификацию мирного соглашения, которое Трамп сейчас навязывает Украине», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.