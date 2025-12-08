Эксперт: что скрывается за словами Трампа о Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Владимир Зеленский еще не ознакомился с проектом мирного плана, который предложил Вашингтон. Об этом он сообщил перед церемонией вручения премии центра Кеннеди.
«Мы говорили с президентом [России Владимиром] Путиным, и мы говорили с украинскими лидерами, включая Зеленского. И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, какими будут следующие шаги США в процессе урегулирования.
По словам президента, Москву «устраивают» предложения Вашингтона.
«Россия, я думаю, предпочла бы [получить] всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает [мирный план]. Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его людям он нравится», — заявил Трамп.
Глава киевского режима в ночь на 8 декабря сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов направляются в Европу, чтобы лично доложить о ходе переговоров. По его словам, он ожидает подробную информацию о встрече американских представителей с Путиным и «о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах» с обеими сторонами.
Зеленский также отметил, что накануне разговаривал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
«Я благодарю [их] за готовность работать вместе 24 на 7. Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать», — заявил глава киевского режима.
Затягивание процесса
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail посчитал, что данные слова Трампа являются знаковым заявлением. По его словам, сейчас можно наблюдать ситуацию, при которой офис Зеленского сознательно затягивает переговорный процесс.
«Придумывает какие-то совсем абсурдные причины в духе — “я забыл домашнее задание дома”. В данном случае — “не могу перевести мирный план с английского языка на украинский и его как-то обсудить”. Конечно, подобное всерьез воспринимать нельзя. Но это очевидная стратегия затягивания процесса, как минимум до того момента, пока Зеленский не получит очередные гарантии безопасности от европейской партии войны», — сказал собеседник издания.
Он напомнил, что сейчас глава киевского режима отправился в Лондон, где у него состоится встреча с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
«Сложно представить, что эта европейская коалиция желающих сейчас готова предоставить Украине какие-то новые серьезные финансовые военные транши. Просто у Европы на самом деле таких возможностей в настоящее время нет, а за пределами этого их переговорная позиция смотрится довольно-таки шатко», — отметил политолог.
Смена политической верхушки на Украине
По мнению Дудакова, заявление главы Белого дома может быть сигналом украинской власти, что население страны согласно на данный мирный план, а политическое руководство — нет.
«Поэтому в данном случае единственный выход из ситуации — менять эту политическую власть. Поэтому я бы не исключал того, что в ближайшее время антикоррупционный маховик будет дальше раскручиваться, и судебный прессинг на команду Зеленского будет усиливаться. Может быть, мы увидим какие-то прослушки уже и самого Зеленского. Это все будет подводиться к тому, что рано или поздно придется менять власть и ставить кого-то уже более договороспособного для американцев, нежели чем Зеленский. Либо вообще полностью переформатировать украинскую политическую систему, превращая ее в парламентско-президентскую республику, которой Украина и является по Конституции. Наделять властью Верховную раду и через нее проводить разные решения, в том числе ратификацию мирного соглашения, которое Трамп сейчас навязывает Украине», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.