Эксперт: для чего потребовалась секретная встреча «коалиция желающих» 4 ноября

«Есть такое ощущение, что из этой “коалиции желающих” они хотят создать а-ля масонское общество над Евросоюзом. То есть существует видимая часть — всякие Калласы, фон дер Ляйны, а есть они — “коалиция желающих”, которая должна стать тайным обществом управления Европой. Поэтому для этого нужно совещаться, разбираться и под видом того, что они обсуждают помощь Украине, просто-напросто решают, как распределить деньги и как заработать на их общак. Не даром же когда-то назывался не Евросоюз, а страны общего рынка. Так что понятие “общак” у них осталось», — добавил политолог.