Эксперт: для чего потребовалась секретная встреча «коалиция желающих» 4 ноября

Напомним, министерство иностранных дел Испании планирует организовать 4 ноября в Мадриде секретную встречу «коалиции желающих» для того, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву. Об этом сообщает издание El Mundo.
«Встреча будет организована в условиях “строжайшей секретности” без использования телефонов: они будут храниться в специально отведенном для этого месте. Запрещено распространять информацию о встрече в социальных сетях», — говорится в документе. Известно, что будет обсуждаться увеличение помощи Украине, в том числе и военной.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев специально для ВФокусе Mail отметил, что информация, которую опубликовала газета El Mundo, является вбросом. По его словам, проводить такие «секретные встречи» нет никакого смысла.
«Это все вранье, что написано в этой газете. Нет никаких оснований проводить какие-то секретные встречи. Если собрание тайное, то почему об этом разбалтывают СМИ. Это явно какая-то заказная статья, провокация. А расчитана она на игру с общественным мнением. Здесь, скорее всего, хотят посмотреть, как отреагирует Россия», — сказал собеседник издания.
Реальная цель встреч «коалиции желающих»
«Есть такое ощущение, что из этой “коалиции желающих” они хотят создать а-ля масонское общество над Евросоюзом. То есть существует видимая часть — всякие Калласы, фон дер Ляйны, а есть они — “коалиция желающих”, которая должна стать тайным обществом управления Европой. Поэтому для этого нужно совещаться, разбираться и под видом того, что они обсуждают помощь Украине, просто-напросто решают, как распределить деньги и как заработать на их общак. Не даром же когда-то назывался не Евросоюз, а страны общего рынка. Так что понятие “общак” у них осталось», — добавил политолог.
Перенджиев подчеркнул, что в этом случае вопрос больше не о деньгах, на кону стоит другое.
«Наверное, вопрос здесь даже не столько о деньгах, я бы даже сказал, скорее всего, о выживаемости в современных условиях, когда Россия громит всю эту западную коалицию на Украине, когда США и их президент Дональд Трамп проводят совершенно непредсказуемую политику, которая выглядит как подавление Евросоюза в мировой экономике и политике. Поэтому они и пытаются сейчас выжить», — сообщил собеседник ВФокусе Mail.