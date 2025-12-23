Эксперт: что подразумевал Стубб, говоря об оставшихся до мирной сделки по Украине самых сложных 5%

Переговорщики как никогда близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом в эфире Fox News заявил президент Финляндии Александр Стубб.
По его словам, переговоры сейчас вступают в самую сложную заключительную стадию, а стороны ближе к достижению мирного соглашения, чем «когда-либо ранее».
«Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще остались», — сказал он.
Стубб добавил, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф последние несколько недель «работали круглосуточно», чтобы сократить разногласия между двумя сторонами.
Кроме того, президент Финляндии отметил единство союзников на Западе на переговорах в Берлине неделю назад. Он уточнил, что Европа, Украина и США «были едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру».
При этом Стубб предположил, что, несмотря на жесткую публичную риторику со стороны российских властей, переговорщики России «могут быть более гибкими за закрытыми дверями». Он назвал контраст между публичными заявлениями и частными переговорами «вполне типичным для дипломатии».
Новый уровень
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что под 5%, о которых заявил Стубб, может попадать все что угодно, поскольку нет никакой информации о состоянии переговорного процесса.
«Это специально делается для того, чтобы не раскрывать много информации, потому что желающих саботировать переговоры много — и в Европе, и на Украине, и в самих США. То есть любая информация, которая просочится, может быть интерпретирована по-разному. Я так понимаю, что сейчас стороны вышли на новый уровень переговоров, до которого ранее вообще не доходили. То есть раньше сама возможность переговоров рассматривалась в качестве капитуляции. Потом, условно говоря, Украина отказалась от идеи вступления в НАТО. Очевидно, что сам главным рычагом давления на Украину является отказ от поддержки Киева», — сказал собеседник издания.
Гарантии безопасности
Политолог предположил, что президент Финляндии мог иметь в виду гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине.
«Может быть, размещение иностранных войск на Украине или речь может идти о численности ВСУ. Видимо, это какой-то принципиальный вопрос. Скорее всего — гарантии безопасности. В то же время и территориальные проблемы также могут быть. Этот вопрос является некой открытой раной, о которой можно постоянно говорить. Это повод для нового конфликта с Россией», — отметил Блохин.
Обвинить Москву
Эксперт добавил, что заявление Стубба можно также расценивать и в качестве некого вброса, который был сделан с целью того, чтобы обвинить затем Россию в срыве переговорного процесса.
«Финляндия — это не друг России и не сторонник нормализации отношений с ней. Поэтому тут все может быть. Я бы вообще Стуббу не доверял, потому что он не участник переговоров. Он опосредованно знает о том, что происходит в разговоре участников процесса», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.