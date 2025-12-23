Эксперт: что подразумевал Стубб, говоря об оставшихся до мирной сделки по Украине самых сложных 5%

«Это специально делается для того, чтобы не раскрывать много информации, потому что желающих саботировать переговоры много — и в Европе, и на Украине, и в самих США. То есть любая информация, которая просочится, может быть интерпретирована по-разному. Я так понимаю, что сейчас стороны вышли на новый уровень переговоров, до которого ранее вообще не доходили. То есть раньше сама возможность переговоров рассматривалась в качестве капитуляции. Потом, условно говоря, Украина отказалась от идеи вступления в НАТО. Очевидно, что сам главным рычагом давления на Украину является отказ от поддержки Киева», — сказал собеседник издания.