Эксперт: что означают заявления Зелнеского об «Орешнике» в Белоруссии

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, запись которой опубликована офисом украинского лидера.
Зеленский отметил, что переброска комплекса в Белоруссию близка к завершению. Он подчеркнул, что потенциальная зона угрозы охватывает сразу несколько европейских стран, включая Польшу и Германию. По его утверждению, ракеты этого типа невозможно перехватить с помощью дронов, а Россия уже применяет их при ударах по территории Украины.
Глава государства также заявил, что Киев понимает, как противодействовать данной угрозе, и призвал западные страны ужесточить санкции. Речь идёт о компаниях в Европе и за её пределами, которые, по словам Зеленского, через третьи страны поставляют компоненты для производства «Орешников». Без таких поставок Россия, как считает украинская сторона, не сможет продолжать выпуск ракетных систем.
«Пока мы не видим достаточных санкций. Поэтому считаем, что Россия продолжит производство», — подчеркнул Зеленский.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с 17 декабря «Орешник» заступил на боевое дежурство в республике. Он связал это с мерами стратегического сдерживания, которые Минск реализует совместно с Москвой, включая размещение российских войск и тактического ядерного оружия.
О планах развернуть тактическое ядерное оружие в Белоруссии президент России Владимир Путин объявил ещё в 2023 году. Впоследствии Лукашенко сообщал, что на территории страны размещены десятки боеголовок.
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail военный аналитик Readovka Михаил Пшеничников заявил, что высокое место в системе пропаганды Украине занимает операция «паутина», когда по объектам на территории России были нанесены удары беспилотников с самой территории страны.
«Нельзя пройти мимо того, что сама украинская СБУ в лице своего руководителя Малюка однажды уже в пропагандистском угаре заявляла, что якобы уничтожила один “Орешник” на земле диверсионным путем. Таким образом, заявление Зеленского может предварять очередную попытку Запада провести диверсионную операцию и разумеется Украину поставят на фасад», — считает Пшеничников.
По словам аналитика, «Орешник» в Белоруссии играет ведущую роль и обеспечивает возможность нанесения с территории союзного государства удара по всей территории евросегмента НАТО в случае агрессии против Минска:
«Наличие возможности такого пуска непосредственно по “сигналу” из Минска в случае чего играет свою отрезвляющую роль. Блок НАТО готовится к агрессивной войне, перевооружение идет полным ходом и наше министерство обороны уже показало, что ситуация отлично ему известена», отмечает Пшеничников.
В заключение военный эксперт объясняет, что Украина играет роль принимающего «тумаки» за исполнение террористических атак.
«Украина, пока она существует как явление на политической карте мира, ее заказчики имеют возможность проводить провокацию против России и ее союзников любого типа, даже провокации против ядерных объектов. И голос Зеленского как раз и играет роль прикрытия для Запада, который уже наверное занимается планированием тех или иных действий, Украина нужна лишь как “исполнительница”», — объясняет Михаил Пшеничников.