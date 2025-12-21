«Нельзя пройти мимо того, что сама украинская СБУ в лице своего руководителя Малюка однажды уже в пропагандистском угаре заявляла, что якобы уничтожила один “Орешник” на земле диверсионным путем. Таким образом, заявление Зеленского может предварять очередную попытку Запада провести диверсионную операцию и разумеется Украину поставят на фасад», — считает Пшеничников.



По словам аналитика, «Орешник» в Белоруссии играет ведущую роль и обеспечивает возможность нанесения с территории союзного государства удара по всей территории евросегмента НАТО в случае агрессии против Минска:



«Наличие возможности такого пуска непосредственно по “сигналу” из Минска в случае чего играет свою отрезвляющую роль. Блок НАТО готовится к агрессивной войне, перевооружение идет полным ходом и наше министерство обороны уже показало, что ситуация отлично ему известена», отмечает Пшеничников.