Американист: зачем Трамп грозит всей Латинской Америке и Ирану с Данией

Угрозы Трампа
Президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него. Об этом он сообщил журналистам.
«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго будет этим заниматься. У него есть кокаиновые заводы и фабрики по производству кокаина. Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США», — сообщил он журналистам.
Следом глава Белого дома прокомментировал беспорядки в Иране. По его словам, Вашингтон нанесет «очень сильный удар», если власти начнут убивать. Кроме того, Трамп отдельно высказался о Мексике.
«Нужно что-то сделать с Мексикой. Мексике нужно взять себя в руки, потому что через Мексику хлынул поток людей, и нам придется что-то предпринять. Мы бы очень хотели, чтобы Мексика это сделала. Они на это способны. Но, к сожалению, картели очень сильны в Мексике», — отметил президент США.
Также Трамп заявил и о своих территориальных претензиях к Гренландии. По его словам, остров нужен Соединенным Штатам для оборонительных целей.
«Она окружена российскими и китайскими кораблями — нам она нужна для обороны», — отметил глава Белого дома.
Кроме того, Трамп сообщил и о Кубе, которая, по его словам, «вот-вот падет».
«Не знаю, как они, если вообще смогут, удержатся на плаву, но у Кубы сейчас нет никаких доходов. Весь свой доход они получали от Венесуэлы, от венесуэльской нефти», — сказал Трамп, отметив, что теперь они ничего не получат.
Цель угроз
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что сейчас Трамп пытается воспользоваться ситуацией шока и трепета в западном полушарии для того, чтобы как можно больше для себя выбить политических бенефитов от всех других стран и контрагентов.
«Но далеко не все эти угрозы со стороны Трампа нужно воспринимать всерьез. Не думаю, что в ближайшее время мы увидим, например, какую-нибудь высадку десанта в Гренландии или же попытку выкрасть президента Колумбии Густаво Петро, тем более, что у него и так в этом году заканчиваются полномочия. Также, я думаю, что мы не увидим нечто подобное в Мексике, хоть и ходили слухи о том, что американцы могут вторгнуться на север страны для борьбы с картелями, которые там действительно являются серьезной властью. Нужно понимать, что это будет все-таки масштабная операция с очень большими рисками и с угрозой больших потерь для Соединенных Штатов. Также и с угрозой превращения пограничных территорий США в зону бесконечных боевых действий», — сказал собеседник издания.
Также политолог прокомментировал заявление Трампа о ситуации в Иране. По словам эксперта, американцы попытаются воспользоваться нестабильностью внутри исламской страны, если ситуация с протестами выйдет из-под контроля. При этом Дудаков отметил, что подобного рода события в Иране происходят каждые несколько лет, поэтому не факт, что за нынешние протесты грозят Тегерану последствиями.
«Плюс у Соединенных Штатов сейчас нет большого контингента на Ближнем Востоке для того, чтобы провоцировать какой-то крупный конфликт с Ираном напрямую», — добавил он.
Под ударом окажется Куба
Дудаков отметил, что давление на Кубу будет действительно усиливаться. Он уточнил, что если от вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая исполняет обязанности лидера страны, Вашингтон добьется сокращения кооперации с кубинской республикой, то для острова это будет «очень негативный сценарий».
«Госсекретарь США Марко Рубио, который является этническим кубинцем и крайне негативно относится к власти на Кубе, будет проявлять активность и пытаться сменить режим на острове. При этом это может быть более масштабная операция, чем в Венесуэле», — добавил эксперт.
Политолог также сообщил, что для Трампа это является попыткой вернуть доминирование США в Латинской и Центральной Америке, учитывая то, что все-таки позиции Вашингтона там серьезно слабеют, а Пекина — усиливаются.
«Поэтому американцы будут пытаться препятствовать этому сценарию, но далеко не на всех направлениях стоит ждать успехов. Я думаю, что самые серьезные последствия могут быть для Венесуэлы и Кубы, а остальных это, скорее всего, затронет по касательной», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.