Американист: зачем Трамп грозит всей Латинской Америке и Ирану с Данией

«Но далеко не все эти угрозы со стороны Трампа нужно воспринимать всерьез. Не думаю, что в ближайшее время мы увидим, например, какую-нибудь высадку десанта в Гренландии или же попытку выкрасть президента Колумбии Густаво Петро, тем более, что у него и так в этом году заканчиваются полномочия. Также, я думаю, что мы не увидим нечто подобное в Мексике, хоть и ходили слухи о том, что американцы могут вторгнуться на север страны для борьбы с картелями, которые там действительно являются серьезной властью. Нужно понимать, что это будет все-таки масштабная операция с очень большими рисками и с угрозой больших потерь для Соединенных Штатов. Также и с угрозой превращения пограничных территорий США в зону бесконечных боевых действий», — сказал собеседник издания.