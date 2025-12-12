Эксперт: что означают слова Зеленского о референдуме и как отреагирует на это Россия

«Отказать президенту США Дональду Трампу он уже не может, надо соглашаться, а делать это нельзя. Поэтому у него есть один из вариантов, которым он сейчас и попробует воспользоваться. Референдум, наверное, даст отрицательный ответ для властей Украины. Тогда они могут сослаться на него, что граждане сказали свое слово и Зеленский не может пойти против голоса народа. По-хорошему на референдум потребуется до шести месяцев. Зеленский и его команда заинтересованы в продолжении конфликта», — сказал собеседник издания.