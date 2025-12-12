Владимир Зеленский «показал средний палец» Вашингтону, когда предложил провести референдум о вопросе территорий в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Наркофюрер просто показал Белому дому средний палец. Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще ты будешь с этим мириться, Америка?» — написал он в социальных сетях.
Ранее глава киевского режима заявил, что граждане Украины должны выразить свое мнение по вопросу об оставлении Киевом контролируемой части Донбасса.
«В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — сказал он.
По словам Зеленского, «компромиссное видение» США заключается в выводе ВСУ из Донбасса и создании демилитаризованной зоны, однако вопрос о том, кто будет управлять этой территорией, не решен, Вашингтон «ищет какой-то формат».
Он отметил, что позиция Киева — «стоим там, где стоим, то есть на контактной линии». Она также относится и к Херсонской и Запорожской областям.
Постарается воспользоваться шансом
Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что на Зеленского сейчас идет давление с двух сторон — Вашингтона и Европейского союза, в первую очередь британцев. При этом глава киевского режима понимает, что соглашение на территориальные уступки означает конец его политической карьеры.
«Отказать президенту США Дональду Трампу он уже не может, надо соглашаться, а делать это нельзя. Поэтому у него есть один из вариантов, которым он сейчас и попробует воспользоваться. Референдум, наверное, даст отрицательный ответ для властей Украины. Тогда они могут сослаться на него, что граждане сказали свое слово и Зеленский не может пойти против голоса народа. По-хорошему на референдум потребуется до шести месяцев. Зеленский и его команда заинтересованы в продолжении конфликта», — сказал собеседник издания.
Попытки сорвать референдум
По мнению политолога, не исключаются и попытки сорвать подобный референдум. Он уточнил, что в процессе будет много сил, которые станут преследовать собственные интересы.
«В первую очередь сорвать референдум будут пытаться националисты. Также и другие политические партии будут вести свою игру, чтобы свалить Зеленского, организовывать вбросы. То есть от исхода этого референдума будет зависеть, кто станет следующим президентом. Так что все хотят поучаствовать, почувствовать волю избирателей. Сейчас же на Украине есть много сторонников того, чтобы убрать главу киевского режима, — это и политические противники, и его бывшие партнеры по коррупционным делам, которым не нужен такой свидетель», — отметил Козюлин.
Он добавил, что расследование против Зеленского неизбежно. В результате него «все всплывет, будет слишком много пострадавших и неприятных фактов». Поэтому у главы киевского режима много поводов для беспокойства.
Реакция Москвы
Эксперт добавил, что в проведении референдума будет иметь значение роль Вашингтона, поскольку именно он торопится урегулировать конфликт. При этом у России нет спешки в этом вопросе, считает политолог.
«Мы заинтересованы в том, чтобы все прошло процедурно, как положено, чтобы потом от принятого решения нельзя было отказаться следующему президенту Украины. Так что, в принципе, нас этот сценарий, возможно, устраивает», — сообщил он.
Собеседник ВФокусе Mail также поделился мнением, что проведение подобного референдума является реальным, организовать его могут и быстрее, чем за шесть месяцев, — «все зависит от срочности».