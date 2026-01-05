Популярные темы
«Трамп — не Станиславский»: верю-не верю — не аргумент, а Маска забыли спросить

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не верит, что беспилотники ВСУ в конце декабря атаковали именно резиденцию российского лидера Владимира Путина, хотя ранее он заявлял, что крайне разозлен произошедшим. Заведующий кафедрой информационных и гибридных войн АПН Alter Андрей Манойло специально для ВФокусе Mail рассказал, что означают слова главы Белого дома, а также отметил, что в роли американского Станиславского более уместен Илон Маск.

Источник: SplashNews.com

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что беспилотники ВСУ в конце декабря атаковали именно резиденцию российского лидера Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам. По его мнению, «что-то случилось неподалеку».

«Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения… Он сказал, что его дом подвергся атаке. Теперь мы не верим, что это произошло, когда у нас появилась возможность это проверить», — заявил Трамп.

Напомним, после заявлений российской стороны об атаке на резиденцию в ночь на 29 декабря представителю США были переданы данные, снятые со сбитого украинского дрона, направляющегося в сторону резиденции президента РФ на Валдае.

Почему Трамп — не Станиславский!

Заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что это аргумент уровня рефлексирующей митохондрии.

«Верю-не верю — это не аргумент. То, что Трамп во что-то верит и во что-то не верит, не является основанием для того, чтобы переписывать законы природы или игнорировать факты. Раз не верит — это его личное дело и личные проблемы».

«Где Трамп настоящий?»

Также профессор МГУ задается вопросом, а как же Трамп относится к договоренностям в Анкоридже.

«Допустим, если он верит или не верит, то с будущими договоренностями по Украине между Россией и Соединенными Штатами так же будет? То есть, в какой-то момент он тоже встанет в позу и скажет: “я не верю”. Были люди, которые так говорили — Владимир Немирович-Данченко, Константин Станиславский, но они же были гении. А Трамп Нобелевскую премию даже еще не получил, подтверждения его гениальности пока нет», — отметил собеседник издания.

Илон Маск или Ноам Хомский?

По словам политолога, такие фразы уместны в риторике людей, которые доказали своей железной волей и поведением цену каждому слову.

«Если бы философ Ноам Хомский или американский бизнесмен Илон Маск сказали: “не верю”, то это был бы повод задуматься», — считает профессор.

Напомним, за сутки до заявления Трампа редакция ВФокусе Mail интересовалась мнением читателей в опросе «Верите ли вы, что США похитили и вывезли Мадуро из Венесуэлы?».