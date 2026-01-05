«Трамп — не Станиславский»: верю-не верю — не аргумент, а Маска забыли спросить

«Допустим, если он верит или не верит, то с будущими договоренностями по Украине между Россией и Соединенными Штатами так же будет? То есть, в какой-то момент он тоже встанет в позу и скажет: “я не верю”. Были люди, которые так говорили — Владимир Немирович-Данченко, Константин Станиславский, но они же были гении. А Трамп Нобелевскую премию даже еще не получил, подтверждения его гениальности пока нет», — отметил собеседник издания.