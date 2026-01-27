Эксперт: могут ли США снова пойти на спецоперацию в Венесуэле

«С одной стороны, эта власть ведет с США переговоры, от которых не отказывается, обещает Трампу поставлять больше нефти на американский рынок в обмен на смягчение санкций. Но при этом для внутренней аудитории все заявляют о сохранении независимого подхода, который далеко не во всем будет соотноситься с интересами Соединенных Штатов. Я думаю, что нынешние власти постараются так затянуть американскую администрацию в некий долгий переговорный процесс о будущих поставках нефти и в США, и в Китай, и о будущем статусе Венесуэлы, чтобы заговорить их и не принимать каких-то принципиальных решений в ближайшей перспективе», — сказал собеседник издания.