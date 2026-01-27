Популярные темы
Эксперт: могут ли США снова пойти на спецоперацию в Венесуэле

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов и отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса. Политолог-американист Малек Дудаков специально для ВФокусе Mail рассказал, как воспримут ее слова в Вашингтоне и можно ли ожидать повторной операции, как было с Николасом Мадуро.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов и отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса. Об этом она заявила в обращении к нефтяникам на НПЗ в Пуэрто-ла-Крус, передает Ultimas Noticias.

«Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», — сказала она, подчеркнув, что единственный способ защитить суверенитет страны — национальное единство.

Родригес также отметила, что разногласия с Вашингтоном будут решаться с помощью «боливарианской дипломатии».

«Мы не боимся, потому что если что-то и должно объединять нас как народ, так это обеспечение мира и спокойствия на родине», — добавила она.

Захват ее предшественника Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес американскими военными в ходе операции 3 января Родригес назвала «беспрецедентной агрессией».

«Страна столкнулась с самым мрачным, что может испытать человек, — это война против благородного народа в совершенно неравных условиях», — заявила она, добавив, что никогда не думала, что «столица Южной Америки подвергнется военному нападению со стороны внешней силы».

Будут затягивать переговорный процесс

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что новая власть в Венесуэле занимает самый логичный для нее подход — пытается играть многовекторность.

«С одной стороны, эта власть ведет с США переговоры, от которых не отказывается, обещает Трампу поставлять больше нефти на американский рынок в обмен на смягчение санкций. Но при этом для внутренней аудитории все заявляют о сохранении независимого подхода, который далеко не во всем будет соотноситься с интересами Соединенных Штатов. Я думаю, что нынешние власти постараются так затянуть американскую администрацию в некий долгий переговорный процесс о будущих поставках нефти и в США, и в Китай, и о будущем статусе Венесуэлы, чтобы заговорить их и не принимать каких-то принципиальных решений в ближайшей перспективе», — сказал собеседник издания.

Вряд ли операция повторится

При этом эксперт добавил, что вряд ли Вашингтон вновь пойдет на операцию, как было с захватом Мадуро. Он уточнил, что для подобных действий потребовалось много времени. Кроме того, это была настоящая авантюра, так как риски были слишком высоки.

«Повторно, я думаю, что в Венесуэле на это точно не пойдут. Американцы воспользовались расколом венесуэльской в элите, он, конечно, сохраняется, но отношение, особенно в обществе, крайне негативное к операции по краже лидера их государства», — отметил эксперт.

Отношения с другими странами

Дудаков считает, что вряд ли новые власти Венесуэлы будут как-то ухудшать отношения с другими странами, к примеру, с Россией, поскольку им все-таки нужны российские инвестиции.

«То же самое в долгосрочной перспективе касается и Китая. То есть сейчас американцы пытаются лишить Пекин тех инвестиций, которые Поднебесная вкладывала в экономику Венесуэлы, но пока что в полной мере у них не получилось сделать, хоть поставки нефти в Китай временно и приостановлены. Но долгосрочно, я думаю, что новая власть будет пытаться просто играть в многовекторность и дружить одновременно со всеми», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.

Суверенитет: эволюция классической концепции
Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.
