Эксперт: что означают слова Путина о постановке на боевое дежурство «Орешника»

«Советский Союз поставил эксперимент, который заключался в том, что нет никакой повторяющейся из года в год ошибки у какой-либо страны. А теперь мы убедились, что у Европы есть нацистская программа. Они действительно исповедуют нацистскую идеологию и воспроизводят ее. В результате внуки погибших немцев опять все это повторяют, но есть и исключения, конечно. Это не пафос, а ответ, что мы не будем с ними воевать в столь щадящем режиме, как мы это делаем на Украине. Будет все совершенно иначе», — подчеркнул военный эксперт.