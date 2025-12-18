Эксперт: что означают слова Путина о постановке на боевое дежурство «Орешника»

Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. Он добавил, что Россия еще будет работать над ракетой «Буревестник» и аппаратом «Посейдон».
Показатель готовности
Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что рубикон пройден, поскольку Запад уже точно ничего не излечит. Он напомнил слова Путина о том, что «если завтра война, то Россия готова». По мнению эксперта, это были самые грозные слова российского лидера, а постановка на боевое дежурство только подкрепляет их.
«Это действительно наиболее, я бы сказал, весомое заявление из всех, которые делал президент за последнее время. Это означает, что есть планы, абсолютно четкая воюющая армия, также экономика готова к войне, военная промышленность и прочее. Запад ошибается, когда считает, что Россия будет воевать с ним так, как сейчас происходит на Украине. Это связано с тем, что украинцы — наши братья. Заблудшие, несчастные, обманутые, перепрограммированные, но все-таки братья. Даже в боевых действиях мы думаем, как дальше быть», — сказал собеседник издания.
Фашизм остался в крови
Артамонов сообщил, что после завершения Второй мировой войны советский народ руководствовался словами Иосифа Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». Он отметил, что в это очень хотелось бы верить, но повторять ошибки не нужно.
«Советский Союз поставил эксперимент, который заключался в том, что нет никакой повторяющейся из года в год ошибки у какой-либо страны. А теперь мы убедились, что у Европы есть нацистская программа. Они действительно исповедуют нацистскую идеологию и воспроизводят ее. В результате внуки погибших немцев опять все это повторяют, но есть и исключения, конечно. Это не пафос, а ответ, что мы не будем с ними воевать в столь щадящем режиме, как мы это делаем на Украине. Будет все совершенно иначе», — подчеркнул военный эксперт.
Безопасность страны
Артамонов добавил, что постановка на боевое дежурство «Орешника» означает безопасность России, причем она и так ей обеспечена.
«Сейчас самая сильная армия в мире — русская. Поскольку она единственная, которая имеет реальный боевой опыт на планете. Больше такого нет ни у кого. Похожее, конечно, есть у ВСУ, но она уменьшается с каждым днем. Поэтому у нас сейчас тотальная безопасность. И в данном случае у нас есть силы и возможности воплотить в жизнь концепции внешней политики России от 31 марта 2023 года. А это означает, что Россия, на мой взгляд, становится первой страной мира», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.