Эксперт: что ожидает Евросоюз при одобрении долгосрочного замораживания активов России

Послы стран Европейского союза приступили к письменной процедуре «долгосрочного замораживания» российских активов, блокировка которых обновляется раз в полгода. Об этом сообщило председательство Дании в Совете ЕС.
«Датское председательство информирует, что Комитет постоянных представителей при ЕС согласился запустить письменную процедуру для принятия официального решения Совета ЕС о долгосрочном замораживании активов РФ на основании статьи 122 (Договора о Европейском союзе, которая предусматривает принятие решений в экстренных обстоятельствах по принципу квалифицированного большинства — прим. ред.)», — сказано в документе.
Уточняется, что соответствующая процедура должна завершиться 12 декабря в 17:00 (19:00 мск). Для утверждения решения за него должны проголосовать 60% государств, в которых проживает 55% населения Евросоюза.
Попытка украсть
Советник директора РИСИ Дмитрий Буневич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что в данном случае со стороны Европейского союза идет речь о попытке украсть замороженные российские активы.
«Поскольку такой термин, как “украсть”, они использовать не могут, то прибегают к таким выражениям — “долговременная” или “постоянная” заморозка российских активов. Это юридическая казуистика. То есть они скажут, что не украли или отобрали, а на неопределенность срок заморозили. Это просто псевдо-юридический язык, который на самом деле призван зафиксировать факт того, что незаконно конфискуются российские суверенные активы», — сказал собеседник издания.
Он пояснил, что краткосрочная заморозка активов России подразумевает то, что регулярно необходимо общее мнение всех стран Евросоюза о продлении блокировки. То есть, когда заканчивается определенный промежуток времени, нужно вновь обсуждать соответствующий вопрос. Эксперт отметил, что в таком случае рассматривается «на уровне некоего потенциала, что эти деньги должны быть возвращены России».
«Долгосрочная заморозка фактически снимает этот вопрос с повестки дня и эти деньги как бы выносятся за скобки. То есть просто похищаются», — уточнил Буневич.
Последствия для ЕС
Политолог добавил, что если подобное решение будет принято, то последствия будут и для самого Евросоюза. На счет изъятия активов России есть большие сомнения у многих юристов в самой Европе, насколько это законно или незаконно, хотя с точки зрения внешних наблюдателей, это беспрецедентный шаг, отметил он.
«Если фактическая конфискация будет все-таки осуществлена, то для самих европейцев будут самые негативные последствия, потому что будут подорваны правовые основы существования Европейского союза. Станет окончательно понятно, что это объединение не имеет никакого отношения ни к традициям римского права, которые на протяжении столетий определяли общую жизнь Европы. Также все страны так называемого мирового большинства поймут, что свои средства в Европе хранить невозможно, потому что они в любой момент могут быть беззаконно отобраны», — сообщил Буневич.
Ответные меры Москвы
Политолог не исключил, что соответствующее решение может быть не принято. Однако на случай одобрения этого вопроса президент России Владимир Путин заявлял, что правительство страны уже получало поручение о проработке возможного ответа, напомнил он.
«Собственность европейских компаний тоже есть на территории Российской Федерации. Поэтому вполне могут быть либо симметричные, либо асимметричные меры», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.