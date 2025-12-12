Эксперт: что ожидает Евросоюз при одобрении долгосрочного замораживания активов России

«Если фактическая конфискация будет все-таки осуществлена, то для самих европейцев будут самые негативные последствия, потому что будут подорваны правовые основы существования Европейского союза. Станет окончательно понятно, что это объединение не имеет никакого отношения ни к традициям римского права, которые на протяжении столетий определяли общую жизнь Европы. Также все страны так называемого мирового большинства поймут, что свои средства в Европе хранить невозможно, потому что они в любой момент могут быть беззаконно отобраны», — сообщил Буневич.