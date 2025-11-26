Эксперт: что можно ожидать от приезда Уиткоффа в Москву

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.
«В надежде согласовать план мирного урегулирования я поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, в то же время министр сухопутных войск [США] Дэниел Дрисколл будет встречаться с украинцами», — сказано в сообщении главы Белого дома.
Он добавил, что ему, а также вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, военному министру Питу Хегсету и руководителю аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс будут докладывать о достигнутом в ходе переговоров прогрессе.
Слив беседы Ушакова и Уиткоффа
Агентство Bloomberg опубликовало стенограмму телефонного разговора помощника президента России Юрия Ушакова и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа.
По информации издания, их беседа длилась чуть больше пяти минут. Во время разговора Уиткофф советовал Ушакову, как президенту России следует обсудить мирный план с Трампом. В частности, речь шла об организации телефонного звонка лидеров двух стран до визита Владимира Зеленского в Белый дом.
Россия не сливает информацию о конфиденциальных разговорах, заявил Ушаков журналисту Павлу Зарубину, комментируя соответствующую публикацию Bloomberg.
«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров (они закрытый характер носят) я не комментирую. Никто не должен комментировать», — ответил он на вопрос, является ли стенограмма фейком.
Также Ушаков сообщил, что не знает, откуда у СМИ такая информация. По его мнению, «кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы». Он подчеркнул, что это могут делать, чтобы «нам помешать».
«Вряд ли это делают для того, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов», — добавил помощник президента России.
Кроме того, Bloomberg опубликовал стенограмму разговора спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Ушакова. При этом первый назвал материал агентства фейком.
Визиты Уиткоффа и Дрисколла
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что выбор Дрисколла в переговорах с Киевом объясняется тем, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог не выполнил свою миссию. Кроме того, он в какой-то момент начал занимать позицию киевского режима. При этом министр американской армии является реалистом, который будет продвигать в первую очередь интересы Вашингтона.
«Никто не будет менять Стива Уиткоффа на переговорном треке с Россией просто потому, что он уже показал, что может работать с нашей страной, у него есть определенный опыт, понимание ситуации, поэтому он и остается спецпосланником с Российской Федерации. Сейчас вместо Кита Келлога пришел Дэниел Дрисколл. Человек, который считается реалистом и сторонником урегулирования украинского кризиса на нормальных, вменяемых условиях. Он уже Киеву говорил, что если они не пойдут сейчас на мирное соглашение, то дальше их будет ждать военная катастрофа и гораздо более худшие условия любой сделки с Российской Федерацией. В рамках работы я думаю, что он будет, конечно, навязывать Украине тот формат мирного соглашения, который бы устраивал и нашу, и американскую сторону», — сказал собеседник издания.
С чем приедет Уиткофф в Москву
Ушаков заявлял, что обсуждение плана США пройдет во время приезда спецпосланника американского лидера в Россию. Он также выразил надежду, что Уиткофф приедет не один, «будут еще представители украинской команды».
«Наверное, он предложит какой-то план, который уже станет началом большого обсуждения в рамках нашего переговорного процесса. То есть в нем могут быть возможности и корректировки пунктов, которые соответствуют нашим национальным интересам», — отметил Дудаков, говоря о визите Уиткоффа в Москву.
Попытки сорвать переговоры
По словам политолога, попыток сорвать переговорный процесс с каждым днем будет становиться все больше и больше. При этом за подобными действиями могут стоять и представители американских властей.
«Я не исключаю того, что за сливом прослушки стояли представители американского разведсообщества, которые недовольны действиями Трампа, проукраинские ястребы и все остальные. Но этим им ничего не удалось добиться. Скорее всего, про эту прослушку довольно быстро забудут. При этом мы знаем, что и наша, и американская сторона официально опровергли этот разговор. Но таких попыток, я думаю, сейчас будет все больше и больше. Потому что очень много интересантов продолжения конфронтации с Россией имеется по обе стороны Атлантики — и в США, и в Европе. Они, конечно, будут работать над тем, чтобы сорвать любые мирные инициативы Трампа», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.