Эксперт: что можно ожидать от приезда Уиткоффа в Москву

«Никто не будет менять Стива Уиткоффа на переговорном треке с Россией просто потому, что он уже показал, что может работать с нашей страной, у него есть определенный опыт, понимание ситуации, поэтому он и остается спецпосланником с Российской Федерации. Сейчас вместо Кита Келлога пришел Дэниел Дрисколл. Человек, который считается реалистом и сторонником урегулирования украинского кризиса на нормальных, вменяемых условиях. Он уже Киеву говорил, что если они не пойдут сейчас на мирное соглашение, то дальше их будет ждать военная катастрофа и гораздо более худшие условия любой сделки с Российской Федерацией. В рамках работы я думаю, что он будет, конечно, навязывать Украине тот формат мирного соглашения, который бы устраивал и нашу, и американскую сторону», — сказал собеседник издания.