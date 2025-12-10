Эксперт: что можно ожидать от конфликта между Таиландом и Камбоджей

Войска Таиланда начали масштабную операцию из-за обострения конфликта на границе с Камбоджей. Об этом сообщил штаб Пограничных сил обороны в провинции Трат.
Операция носит название «Трат подавляет врага». В район ее проведения направили боевой корабль HTMS Thepa, который будет осуществлять круглосуточное патрулирование и разведку. В штабе отметили, что экипаж в полной боевой готовности, вооружение в рабочем состоянии и готово к немедленному применению в случае эскалации.
Эскалация боевых действий в приграничных районах двух государств началась в минувшие выходные. Они обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по объектам друг друга. По последним данным, больше 54,5 тысячи человек покинули свои дома в Камбодже, в Таиланде эвакуировали порядка 400 тысяч жителей.
Поднимает ставки
Политолог, кандидат политических наук, заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что данное заявление больше носит некий намек на необходимость камбоджийской стороны капитулировать и Таиланд всерьез настроен окончательно решить эту проблему.
«Поэтому сейчас Таиланд специально поднимает ставки, насколько это возможно. В силу этого исходят сигналы о том, что там эвакуируется население, что максимально мобилизуется военно-промышленный арсенал, флот, артиллерия, используются дроны и так далее. То есть это именно повышение ставок, классическая модель в рамках военного конфликта. К такому прибегает любая страна, которая выступает с позиции победителя, а пока Таиланд сильно опережает Камбоджу с точки зрения военных возможностей. Поэтому он хочет как можно быстрее закрыть ситуацию в свою пользу», — сказал собеседник издания.
Очередное обострение
По словам политолога, сейчас между странами происходит очередное обострение, провокация, причем с обеих сторон. Во многом это делается для решения своих внутриполитических задач.
«Это усиления вертикали власти в Камбодже и нового премьер-министра Таиланда, которому нужно получить на фоне политического кризиса в стране дополнительные очки избирателей. Вряд ли этот конфликт перейдет в полномасштабную войну, потому что в этом не заинтересованы ни Таиланд, ни Камбоджа. Поэтому я думаю, что это будет вспышкой обострения, которая, вероятно, закончится. Но это не означает, что она полноценно завершится. Может, в очередной раз это все выльется в какую-то очередную провокацию либо с камбоджийской стороны, либо с тайской», — уточнил он.
Вмешательство Трампа
Королев усомнился в силах президента США Дональда Трампа примирить Таиланд и Камбоджу, поскольку он уже потерял мотивацию.
«Ему же не дали Нобелевскую премию мира. По сути, он уже и так способствовал небольшому перемирию между странами, которое было подписано в Куала-Лумпуре на саммите АСЕАН. Поэтому вряд ли у Дональда Трампа будет желание решать абсолютно ненужный для него конфликт и полноценно инвестировать в него свое внимание, ресурсы и так далее», — сообщил собеседник ВФокусе Mail.