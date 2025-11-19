По информации Politico, в Белом доме испытывают оптимизм, но Киев и европейские страны не участвуют в подготовке параметров урегулирования — Украину поставят перед фактом. Собеседник издания также ожидает, что власти Украины в связи с продвижением Вооруженных сил РФ и внутриполитическим коррупционным скандалом будут вынуждены принять условия. Европа в этом плане «не важна», уточнил он, так как «главное, чтобы Украина приняла [сделку]».
Следующая новость с подробностями предполагаемого плана США появилась затем в Axios. Согласно документу территории Донбасса, которые Киев уступит, будут считаться особой территорией.
«Несмотря на то, что эти районы будут под контролем России, те участки Донбасса, которые Украина уступит, будут считаться демилитаризованной зоной, на которой Москва не сможет размещать войска», — сообщает портал.
В Херсонской и Запорожской областях предлагается заморозить линии фронта, следует из документа. Кроме того, США и другие страны готовы признать Крым и Донбасс российской территорией, «но Украину не будут просить об этом». Кроме того, план ограничивает численность украинской армии и ее вооружений в обмен на американские гарантии безопасности. В переговорах принимают участие Катар и Турция.
Ранее Axios, ссылаясь на источники, сообщал, что Москва и Вашингтон тайно работают над новым планом урегулирования украинского конфликта, состоящем из 28 пунктов.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что информация Politico в теории может быть правдой, поскольку сейчас, по мнению Вашингтона, у них есть шанс надавить на Владимира Зеленского.
«Вашингтон считает, что сейчас на фоне грандиозного коррупционного скандала они могут заставить Зеленского пойти на те уступки, на которые он бы не пошел еще месяц назад, чтобы принять условия, о которых договорились президенты России и США во время встречи на Аляске», — отметил политолог.
Вопрос территорий
При этом эксперт усомнился, что Зеленский сможет пойти на соглашение, поскольку «там очень много “но”». Он уточнил, что необходимо понять, как решать территориальный вопрос. Мирзаян напомнил, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф «именно это и обсуждали».
«Если Зеленский согласится, то его существование потеряет всякий смысл в глазах европейцев. Они же его поддерживают только из-за того, что глава киевского режима является “президентом войны”, что он готов поддерживать конфликт до последнего украинца», — напомнил политолог.
Мирзаян добавил, что при согласии Зеленский также и потеряет власть на Украине, поскольку ему просто не с чем будет идти на выборы.
Необходимо понимать, что Белый дом со своей стороны будет продолжать «качать» дело Миндича и дискредитировать Зеленского в глазах европейцев шумно, активно, с множеством коррупционных деталей в СМИ. Если глава киевского режима не согласится с предложенным планом урегулирования. С другой стороны — Европе и националистам в Киеве такой лидер будет не нужен.