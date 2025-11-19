Эксперт: Зеленский не сможет ни принять, ни отказаться от плана Трампа

«Вашингтон считает, что сейчас на фоне грандиозного коррупционного скандала они могут заставить Зеленского пойти на те уступки, на которые он бы не пошел еще месяц назад, чтобы принять условия, о которых договорились президенты России и США во время встречи на Аляске», — отметил политолог.