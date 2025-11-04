Популярные темы
Эксперт: что изменят новые поставки ракет Storm Shadow Украине

Великобритания поставила партию ракет Storm Shadow. Военный эксперт Василий Дандыкин специально для ВФокусе Mail объяснил, повлияют ли они на ход спецоперации.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Великобритания направила Киеву новую партию крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, поставка была произведена, чтобы обеспечить киевский режим вооружением в преддверии зимних месяцев.

В Лондоне приняли соответствующее решение после отказа президента США Дональда Трампа направить Украине ракеты Tomahawk.

Storm Shadow — это британская крылатая ракета класса «воздух — земля», которая разработана для нанесения точечных ударов. Дальность полета составляет более 250 км.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что данные ракеты представляют опасность, но российские системы ПВО уже сталкивались с ними и приспособились к ним.

«Наша ПВО к ним уже приспособилась. Стреляли ими, в частности, по Севастополю и пытались по Крымскому мосту. Не получилось. Придется постараться нашим ребятам, сбивая их», — сказал Дандыкин.

Он отметил, что эти ракеты применяются с помощью авиации, а российские ВС регулярно уничтожают вражеские аэродромы, что затруднит украинской стороне применение данных ракет.

По словам эксперта, на сегодняшний день Великобритания — одна из наиболее заинтересованных в продолжении конфликта на Украине сторон. По этой причине Лондон снабжает киевский режим вооружением, даже в обход США.