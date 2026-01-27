Эксперт: что дает ВС России освобождение поселка Купянск-Узловой

«С его окончательной зачисткой у наших штурмовиков и подразделений Западной группировки войск появится хорошая возможность нарастить основные усилия по движению в сторону Великого Бурлука. Кроме того, это позволит перерезать главную транспортную артерию, соединяющую Купянск с Волчанском. Также там идет разветвление дорог, из-за чего мы можем перерезать окончательное снабжение. Ведь из Купянска и примыкающих тыловых районов, расположенных вблизи города, — это Изюмский, Балаклейский и Лозовской районы — в основном питалась группировка войск ВСУ в ДНР по направлению Краматорск — Славянск», — сказал собеседник издания.