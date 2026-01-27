Эксперт: что дает ВС России освобождение поселка Купянск-Узловой

Группировка «Запад» освободила Купянск-Узловой, идет проверка и зачистка городских кварталов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
По его словам, также ведутся боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка.
Наращиваем усилия
Военный эксперт, полковник в запасе Геннадий Алехин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Купянск-Узловой фактически вплотную расположен к городу Купянску, который разделен на две части. Первая — это западный берег, а вторая — это в основном промзона, где находятся все шоссейные дороги и железнодорожные ветки, которые проходят через взятый под контроль российскими войсками Купянск-Узловой.
«С его окончательной зачисткой у наших штурмовиков и подразделений Западной группировки войск появится хорошая возможность нарастить основные усилия по движению в сторону Великого Бурлука. Кроме того, это позволит перерезать главную транспортную артерию, соединяющую Купянск с Волчанском. Также там идет разветвление дорог, из-за чего мы можем перерезать окончательное снабжение. Ведь из Купянска и примыкающих тыловых районов, расположенных вблизи города, — это Изюмский, Балаклейский и Лозовской районы — в основном питалась группировка войск ВСУ в ДНР по направлению Краматорск — Славянск», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что сейчас еще продолжаются бои в населенных пунктах, примыкающих к Купянск-Узловому. По словам эксперта, ситуация там по-прежнему сложная, но уже наметилась тенденция к тому, что ВСУ теряют устойчивость в обороне.
Оборонялись большими силами
Алехин добавил, что еще в конце 2025 года в районе поселка Купянск-Узловой оборону держали 15 боеспособных батальонов ВСУ. Однако, судя по докладу командующего группировкой войск «Запад» Сергея Кузовлева Герасимову, сейчас военных киевского режима осталось порядка 800 человек, что сопоставимо двум батальонам.
«Идет планомерное уничтожение ВСУ. Скорее всего, противник будет пытаться уходить в сторону Чугуева через Шевченково. Потому что в Чугуеве у военных киевского режима очень тяжелая ситуация в связи с нарастанием боев в районе Волчанска. Купянск-Узловой являлся важным участком обороны противника, и на самом Купянском направлении он считался ключевым. После полной потери этого населенного пункта у ВСУ будет очень серьезно нарушена логистика», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.